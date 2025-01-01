Перейшов на бік окупантів: в Україні судять за дезертирство звільненого з полону військового Тараненка

Перейшов на бік окупантів: в Україні судять за дезертирство звільненого з полону військового Тараненка
Чечелівський райсуд Дніпра розглядає по суті справу Анатолія Тараненка, якого у травні повернули в Україну під час обміну полоненими. Його обвинувачують у дезертирстві. За даними слідства, Тараненко перейшов на бік окупантів у 2021 році.

Про це йдеться у матеріалі hromadske «Герой роспропаганди, звільнений з полону військовий чи дезертир? Що відомо про справу Тараненка».

Так, кримінальну справу проти Тараненка порушили 29 січня 2021 року, на наступний день після того, як Анатолій перейшов на бік противника.

російські пропагандисти записували із Тараненком інтервʼю. Він, зокрема, запевняв, що «не збирається повертатися в Україну» і звинувачував ЗСУ в обстрілах Донеччини. Після лютого 2021-го обличчя Анатолія зникло з інфопростору.

Через чотири роки, у травні 2025-го, Тараненко знову зʼявився в Україні — як звільнений з полону військовослужбовець.

Утім, як зʼясувало hromadske, грудні 2024 року Чечелівський райсуд Дніпра відновив втрачені у Волноваському райсуді суді матеріали кримінального провадження щодо Тараненка. 4 червня 2025 року в цій справі вже призначили склад суду для слухання по суті.

Анатолія Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). За це йому загрожує до 12 років увʼязнення.

А вже 5 червня Чечелівський райсуд відмовився відправляти Тараненка під варту, позаяк обвинувачений не був присутній на засіданні. Прокурорка Ірина Ленкевич вказувала, що після обміну обвинувачений проходить реабілітацію у Вінницькому військовому шпиталі

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Теги: Росія, війна
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