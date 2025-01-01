84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності
Сьогодні, 11:00
У Луцьку 84-річна жінка отримала закордонний паспорт. Попри поважний вік і важкий стан здоров’я (пані перенесла три інсульти) вона змогла пройти всі необхідні етапи оформлення документа.
Про це у фейсбуці повідомила донька.
"На 84 році життя після третього інсульту ми не здаємось! Сьогодні всі працівники Паспортного сервісу у Луцьку вітали мою мамочку з отриманням закордонного паспорта", – написала вона.
І додала, що працівники сервісу побажали її матері через десять років прийти знову на його заміну.
Донька вважає, що цей випадок став яскравим прикладом безбар’єрності в дії — коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров’я, має можливість отримати необхідні державні послуги гідно та з турботою.
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Про це у фейсбуці повідомила донька.
"На 84 році життя після третього інсульту ми не здаємось! Сьогодні всі працівники Паспортного сервісу у Луцьку вітали мою мамочку з отриманням закордонного паспорта", – написала вона.
І додала, що працівники сервісу побажали її матері через десять років прийти знову на його заміну.
Донька вважає, що цей випадок став яскравим прикладом безбар’єрності в дії — коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров’я, має можливість отримати необхідні державні послуги гідно та з турботою.
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