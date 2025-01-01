84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності

84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності
У Луцьку 84-річна жінка отримала закордонний паспорт. Попри поважний вік і важкий стан здоров’я (пані перенесла три інсульти) вона змогла пройти всі необхідні етапи оформлення документа.

Про це у фейсбуці повідомила донька.

"На 84 році життя після третього інсульту ми не здаємось! Сьогодні всі працівники Паспортного сервісу у Луцьку вітали мою мамочку з отриманням закордонного паспорта", – написала вона.

І додала, що працівники сервісу побажали її матері через десять років прийти знову на його заміну.

Донька вважає, що цей випадок став яскравим прикладом безбар’єрності в дії — коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров’я, має можливість отримати необхідні державні послуги гідно та з турботою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перейшов на бік окупантів: в Україні судять за дезертирство звільненого з полону військового Тараненка
Сьогодні, 11:10
На Волині підлітки на мотоциклі влетіли у легковик і опинилися в лікарні
Сьогодні, 11:01
84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності
Сьогодні, 11:00
«Найважче було в Очеретиному», - воїн із Волині
Сьогодні, 10:45
У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перейшов на бік окупантів: в Україні судять за дезертирство звільненого з полону військового Тараненка
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині підлітки на мотоциклі влетіли у легковик і опинилися в лікарні
Сьогодні, 11:01
 0
84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності
Сьогодні, 11:00
 0
«Найважче було в Очеретиному», - воїн із Волині
Сьогодні, 10:45
 0
Як боєць з Волині дев’ять діб тримав оборону і взяв двох ворогів у полон
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8