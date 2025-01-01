84-річна волинянка отримала закордонний паспорт: приклад справжньої безбар’єрності





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"На 84 році життя після третього інсульту ми не здаємось! Сьогодні всі працівники Паспортного сервісу у Луцьку вітали мою мамочку з отриманням закордонного паспорта", – написала вона.



І додала, що працівники сервісу побажали її матері через десять років прийти знову на його заміну.



Донька вважає, що цей випадок став яскравим прикладом безбар’єрності в дії — коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров’я, має можливість отримати необхідні державні послуги гідно та з турботою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 84-річна жінка отримала закордонний паспорт. Попри поважний вік і важкий стан здоров’я (пані перенесла три інсульти) вона змогла пройти всі необхідні етапи оформлення документа.Про це у фейсбуці повідомила донька."На 84 році життя після третього інсульту ми не здаємось! Сьогодні всі працівники Паспортного сервісу у Луцьку вітали мою мамочку з отриманням закордонного паспорта", – написала вона.І додала, що працівники сервісу побажали її матері через десять років прийти знову на його заміну.Донька вважає, що цей випадок став яскравим прикладом безбар’єрності в дії — коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров’я, має можливість отримати необхідні державні послуги гідно та з турботою.

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