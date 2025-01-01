«Найважче було в Очеретиному», - воїн із Волині

Пан– старший навідник міномета 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону волинської 100 окремої механізованої бригади.Родом він із села Михлин, що неподалік Луцька, повідомляє у фейсбуці військова частина.До війська чоловік приєднався 27 лютого 2022 року. Ще в перші дні служби артилерист обрав собі позивний «Скат». Воїн зізнається: псевдо обрав спонтанно, назвав перше, що прийшло в голову.За час російсько-української війни «Скат» встиг побувати на багатьох гарячих напрямках: Київщина, Серебрянський ліс, Покровський напрямок, а нині – Торецьк.«Найважче. Там я втратив кількох своїх побратимів, з якими воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Досі боляче це згадувати. Якщо ж говорити про Торецький напрямок, то за інтенсивністю боїв, він нічим не легший. Але попри все, ми стримуємо ворога, аби він не зумів просунутися далі», – розповідає Андрій.Після війни «Скат» мріє повернутися на малу Батьківщину, де на нього чекає сім’я: дружина, доньката мама