«Найважче було в Очеретиному», - воїн із Волині
Сьогодні, 10:45
Пан Андрій – старший навідник міномета 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону волинської 100 окремої механізованої бригади.
Родом він із села Михлин, що неподалік Луцька, повідомляє у фейсбуці військова частина.
До війська чоловік приєднався 27 лютого 2022 року. Ще в перші дні служби артилерист обрав собі позивний «Скат». Воїн зізнається: псевдо обрав спонтанно, назвав перше, що прийшло в голову.
За час російсько-української війни «Скат» встиг побувати на багатьох гарячих напрямках: Київщина, Серебрянський ліс, Покровський напрямок, а нині – Торецьк.
«Найважче було в Очеретиному. Там я втратив кількох своїх побратимів, з якими воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Досі боляче це згадувати. Якщо ж говорити про Торецький напрямок, то за інтенсивністю боїв, він нічим не легший. Але попри все, ми стримуємо ворога, аби він не зумів просунутися далі», – розповідає Андрій.
Після війни «Скат» мріє повернутися на малу Батьківщину, де на нього чекає сім’я: дружина Галина, донька Богдана та мама Світлана Анатоліївна.
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Родом він із села Михлин, що неподалік Луцька, повідомляє у фейсбуці військова частина.
До війська чоловік приєднався 27 лютого 2022 року. Ще в перші дні служби артилерист обрав собі позивний «Скат». Воїн зізнається: псевдо обрав спонтанно, назвав перше, що прийшло в голову.
За час російсько-української війни «Скат» встиг побувати на багатьох гарячих напрямках: Київщина, Серебрянський ліс, Покровський напрямок, а нині – Торецьк.
«Найважче було в Очеретиному. Там я втратив кількох своїх побратимів, з якими воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Досі боляче це згадувати. Якщо ж говорити про Торецький напрямок, то за інтенсивністю боїв, він нічим не легший. Але попри все, ми стримуємо ворога, аби він не зумів просунутися далі», – розповідає Андрій.
Після війни «Скат» мріє повернутися на малу Батьківщину, де на нього чекає сім’я: дружина Галина, донька Богдана та мама Світлана Анатоліївна.
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