Після фестивалю в центральному парку Луцька лишилися купи сміття

Після фестивалю в центральному парку Луцька лишилися купи сміття
Інспектори муніципальної варти в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку виявили чималі купи сміття, що залишилися після попереднього фестивалю.

Про це у фейсбуці повідомив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Під час чергового інспектування території Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки інспекторами департаменту муніципальної варти було виявлено значні скупчення сміття, які залишилися після нещодавнього фестивалю.

«Подібні дії є порушенням пункту 2.11.1.15 Правил благоустрою Луцької міської територіальної громади. У найкоротший термін нашими працівниками були встановлені відповідальні особи, на яких покладено обов’язок з прибирання території. Їм висунуто вимогу негайно ліквідувати всі сміттєві накопичення. Вчергове нагадуємо про важливість збереження чистоти у громадських місцях, особливо після проведення масових заходів», - зазначили у департаменті.
Після фестивалю в центральному парку Луцька лишилися купи сміття

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Теги: сміття, Волинь
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