У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО





Про це



За свідченнями очевидців, авто наїхало на пішохідку просто на переході у Луцьку.



Водій Nissan не помітив людину, яка переходила дорогу, і збив її. Жінку госпіталізували.



Це сталося минулої суботи, 7 червня, на вулиці Винниченка, біля повороту на вулицю Франка. Відео оприлюднили сьогодні, 11 червня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку.Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.За свідченнями очевидців, авто наїхало на пішохідку просто на переході у Луцьку.Водій Nissan не помітив людину, яка переходила дорогу, і збив її. Жінку госпіталізували.Це сталося минулої суботи, 7 червня, на вулиці Винниченка, біля повороту на вулицю Франка. Відео оприлюднили сьогодні, 11 червня.

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