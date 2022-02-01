У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
За свідченнями очевидців, авто наїхало на пішохідку просто на переході у Луцьку.
Водій Nissan не помітив людину, яка переходила дорогу, і збив її. Жінку госпіталізували.
Це сталося минулої суботи, 7 червня, на вулиці Винниченка, біля повороту на вулицю Франка. Відео оприлюднили сьогодні, 11 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
За свідченнями очевидців, авто наїхало на пішохідку просто на переході у Луцьку.
Водій Nissan не помітив людину, яка переходила дорогу, і збив її. Жінку госпіталізували.
Це сталося минулої суботи, 7 червня, на вулиці Винниченка, біля повороту на вулицю Франка. Відео оприлюднили сьогодні, 11 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Найважче було в Очеретиному», - воїн із Волині
Сьогодні, 10:45
У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Після фестивалю в центральному парку Луцька лишилися купи сміття
Сьогодні, 10:26
Інклюзивні групи: понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у дитсадках Луцької громади
Сьогодні, 10:11