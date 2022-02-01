У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО

У Луцьку на пішохідному переході авто збило жінку. ВІДЕО
У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.

За свідченнями очевидців, авто наїхало на пішохідку просто на переході у Луцьку.

Водій Nissan не помітив людину, яка переходила дорогу, і збив її. Жінку госпіталізували.

Це сталося минулої суботи, 7 червня, на вулиці Винниченка, біля повороту на вулицю Франка. Відео оприлюднили сьогодні, 11 червня.

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Теги: Луцьк, авто, ДТП
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