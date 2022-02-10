Інклюзивні групи: понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у дитсадках Луцької громади





Про це Віталій Бондар.



Серед вихованців інклюзивної групи дитсадка №5 у Луцьку — 7-річна Софія Морозюк. Цьогоріч дівчинка піде до першого класу. Її мама Марія Морозюк зазначила: донька ходить у садочок із радістю та захватом, почала більше розмовляти та цікавитись дітьми.



"Заняття логопедичні та з психологом два рази в тиждень, і музичний керівник приділяв увагу на музичному занятті. Дівчинка в мене іде з затримкою розвитку, її пошкодили при родах", — сказала жінка.



Директорка Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 Алла Врона розповіла, що 2 з 13 груп є спеціальними, тобто для дітей з важкими вадами мовлення. Інклюзивних груп є п'ять — їхню роботу, каже керівниця. планують продовжити і в наступному році.



"Дітей виховується в нас багато, понад 400. У чотирьох інклюзивних групах виховується 7 діток з особливими освітніми потребами.



Можливість створювати ці умови для дітей дуже важлива, бо з кожним роком збільшується кількість з особливими освітніми потребами і ми звичайно намагаємося допомогти", — додала Алла Врона.



Виховує хлопчика з аутизмом лучанка Анна Поліщук. Жінка каже: її Остап потребує більше уваги, ніж нормотипові діти: він тактильний, потребує дуже багато фізичної уваги в плані обіймів і надмірної опіки.



"Інклюзивна група – це те, що у вихователя є додатково помічник вихователя. В нас це Соломія Вікторівна, вона перебуває з моїм сином постійно, за потреби втручається в освітній процес. Навички самообслуговування в нього збережені, але нові навички як-от ліпити, вирізати, то йому потрібна людина, яка допоможе йому", — сказала жінка.



Анна Поліщук зазначила, що минув рік, відколи її Остап відвідує інклюзивну групу, і син почав більше говорити, відповідати на запитання, краще сприймати спілкування з дітьми та дорослими.



Асистентка вихователя Соломія Дрегель розповіла: у групі дитсадка є троє інклюзивних дітей з третім рівнем підтримки.



"У кожної дитини своя програма: в когось завдання важчі, в когось легші. Використовуємо різні цікаві завдання, різні роздаткові матеріали проводимо багато руханок. Вони це дуже люблять", — сказала помічниця вихователя.



Щороку кількість дітей, які потребують навчання в інклюзивних групах, збільшується, зазначив директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Наразі в закладах дошкільної освіти є 112 дітей, котрі відвідують інклюзивні групи.



"Різні нозології, організовано навчання, виховання таких дітей у 47 групах садочків. Є садочки, де майже кожна група є інклюзивною, є садочки, де по одній дитинці є. Різні ситуації, різні нозології, відповідно, виконуємо чинне законодавство", — додав посадовець.



Загалом у Луцькій міській територіальній громаді, зазначив Віталій Бондар, є 50 закладів дошкільної освіти.

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