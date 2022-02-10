Інклюзивні групи: понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у дитсадках Луцької громади

Інклюзивні групи: понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у дитсадках Луцької громади
Понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у закладах дошкільної освіти Луцької громади. Для них створили інклюзивні групи, де соціалізуватися малечі допомагають вихователі, асистенти та інші спеціалісти.

Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Віталій Бондар.

Серед вихованців інклюзивної групи дитсадка №5 у Луцьку — 7-річна Софія Морозюк. Цьогоріч дівчинка піде до першого класу. Її мама Марія Морозюк зазначила: донька ходить у садочок із радістю та захватом, почала більше розмовляти та цікавитись дітьми.

"Заняття логопедичні та з психологом два рази в тиждень, і музичний керівник приділяв увагу на музичному занятті. Дівчинка в мене іде з затримкою розвитку, її пошкодили при родах", — сказала жінка.

Директорка Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 Алла Врона розповіла, що 2 з 13 груп є спеціальними, тобто для дітей з важкими вадами мовлення. Інклюзивних груп є п'ять — їхню роботу, каже керівниця. планують продовжити і в наступному році.

"Дітей виховується в нас багато, понад 400. У чотирьох інклюзивних групах виховується 7 діток з особливими освітніми потребами.

Можливість створювати ці умови для дітей дуже важлива, бо з кожним роком збільшується кількість з особливими освітніми потребами і ми звичайно намагаємося допомогти", — додала Алла Врона.

Виховує хлопчика з аутизмом лучанка Анна Поліщук. Жінка каже: її Остап потребує більше уваги, ніж нормотипові діти: він тактильний, потребує дуже багато фізичної уваги в плані обіймів і надмірної опіки.

"Інклюзивна група – це те, що у вихователя є додатково помічник вихователя. В нас це Соломія Вікторівна, вона перебуває з моїм сином постійно, за потреби втручається в освітній процес. Навички самообслуговування в нього збережені, але нові навички як-от ліпити, вирізати, то йому потрібна людина, яка допоможе йому", — сказала жінка.

Анна Поліщук зазначила, що минув рік, відколи її Остап відвідує інклюзивну групу, і син почав більше говорити, відповідати на запитання, краще сприймати спілкування з дітьми та дорослими.
Інклюзивні групи: понад 100 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у дитсадках Луцької громади

Асистентка вихователя Соломія Дрегель розповіла: у групі дитсадка є троє інклюзивних дітей з третім рівнем підтримки.

"У кожної дитини своя програма: в когось завдання важчі, в когось легші. Використовуємо різні цікаві завдання, різні роздаткові матеріали проводимо багато руханок. Вони це дуже люблять", — сказала помічниця вихователя.

Щороку кількість дітей, які потребують навчання в інклюзивних групах, збільшується, зазначив директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Наразі в закладах дошкільної освіти є 112 дітей, котрі відвідують інклюзивні групи.

"Різні нозології, організовано навчання, виховання таких дітей у 47 групах садочків. Є садочки, де майже кожна група є інклюзивною, є садочки, де по одній дитинці є. Різні ситуації, різні нозології, відповідно, виконуємо чинне законодавство", — додав посадовець.

Загалом у Луцькій міській територіальній громаді, зазначив Віталій Бондар, є 50 закладів дошкільної освіти.

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Теги: Луцьк, інклюзивні групи, дитсадок
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