На Волині підлітки на мотоциклі влетіли у легковик і опинилися в лікарні

У селі Заболоття колишнього Ратнівського району на Волиніз легковиком. Поліція розпочала кримінальне провадження.Пригода трапилася учора, 10 червня, на перехресті вулиць Тараса Шевченка – Стадіонна у селищі Заболоття, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.14-річний житель Ратнівської громади, керуючи мотоциклом Skymoto 200, не надав переваги у русі та зіткнувся з легковиком Opel Astra, за кермом якого перебував 32-річний місцевий житель.Внаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та 13-річний пасажир двоколісного, їх госпіталізували.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.Поліція застерігає: мотоцикл у руках підлітка до 16 років, без досвіду і знань – високий ризик небезпеки, який може обернутися трагедією.