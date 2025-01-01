На Волині підлітки на мотоциклі влетіли у легковик і опинилися в лікарні

На Волині підлітки на мотоциклі влетіли у легковик і опинилися в лікарні
У селі Заболоття колишнього Ратнівського району на Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Пригода трапилася учора, 10 червня, на перехресті вулиць Тараса Шевченка – Стадіонна у селищі Заболоття, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

14-річний житель Ратнівської громади, керуючи мотоциклом Skymoto 200, не надав переваги у русі та зіткнувся з легковиком Opel Astra, за кермом якого перебував 32-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та 13-річний пасажир двоколісного, їх госпіталізували.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Поліція застерігає: мотоцикл у руках підлітка до 16 років, без досвіду і знань – високий ризик небезпеки, який може обернутися трагедією.

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Теги: ДТП, Волинь
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