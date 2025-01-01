Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін

Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін
Суд визнав 22-річного жителя села Рудня Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили в прокуратурі області.

Увечері 23 листопада 2024 року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом технічно несправного мотоцикла марки «Днепр-11», на автодорозі в селі Жидичин не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею.

В результаті ДТП пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.

Зауважимо, що посвідчення на право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років.

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Теги: суд, покарання
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