Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін
Сьогодні, 05:17
Суд визнав 22-річного жителя села Рудня Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомили в прокуратурі області.
Увечері 23 листопада 2024 року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом технічно несправного мотоцикла марки «Днепр-11», на автодорозі в селі Жидичин не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею.
В результаті ДТП пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.
Зауважимо, що посвідчення на право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років.
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Про це повідомили в прокуратурі області.
Увечері 23 листопада 2024 року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом технічно несправного мотоцикла марки «Днепр-11», на автодорозі в селі Жидичин не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею.
В результаті ДТП пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.
Зауважимо, що посвідчення на право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років.
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