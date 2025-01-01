У бою на Харківщині загинув волинянин Сергій Ховайло

Під час виконання бойового завдання на Харківщині обірвалося життя сержантаіз містечка Цумань на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.Під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Куп’янського району на Харківщині 6 червня загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, сержант ЗСУ Сергій Вікторович Ховайло.Герой народився 30 липня 1979 року в смт.Цумань Ківерцівського району Волинської області. Закінчив Цуманську середню школу.Призваний на військову службу в лави ЗСУ 12 вересня 2022 року Луцьким ТЦК та СП.«Шановна родино, у цей скорботний час громада разом з вами. Ми розділяємо біль втрати дорогої Людини і висловлюємо щирі співчуття», - йдеться у повідомленні.Церемонія зустрічі Героя розпочнеться завтра, 12 червня 2025 року. Жителів громади просять гідно зустріти Героя.Про чин поховання буде повідомлено додатково.