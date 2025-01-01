У бою на Харківщині загинув волинянин Сергій Ховайло
Сьогодні, 12:09
Під час виконання бойового завдання на Харківщині обірвалося життя сержанта Сергія Ховайла із містечка Цумань на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.
Під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Куп’янського району на Харківщині 6 червня загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, сержант ЗСУ Сергій Вікторович Ховайло.
Герой народився 30 липня 1979 року в смт.Цумань Ківерцівського району Волинської області. Закінчив Цуманську середню школу.
Призваний на військову службу в лави ЗСУ 12 вересня 2022 року Луцьким ТЦК та СП.
«Шановна родино, у цей скорботний час громада разом з вами. Ми розділяємо біль втрати дорогої Людини і висловлюємо щирі співчуття», - йдеться у повідомленні.
Церемонія зустрічі Героя розпочнеться завтра, 12 червня 2025 року. Жителів громади просять гідно зустріти Героя.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.
Під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Куп’янського району на Харківщині 6 червня загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, сержант ЗСУ Сергій Вікторович Ховайло.
Герой народився 30 липня 1979 року в смт.Цумань Ківерцівського району Волинської області. Закінчив Цуманську середню школу.
Призваний на військову службу в лави ЗСУ 12 вересня 2022 року Луцьким ТЦК та СП.
«Шановна родино, у цей скорботний час громада разом з вами. Ми розділяємо біль втрати дорогої Людини і висловлюємо щирі співчуття», - йдеться у повідомленні.
Церемонія зустрічі Героя розпочнеться завтра, 12 червня 2025 року. Жителів громади просять гідно зустріти Героя.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників
Сьогодні, 12:33
У Ковелі ліквідували підпільне виробництво канабісу
Сьогодні, 12:25
У бою на Харківщині загинув волинянин Сергій Ховайло
Сьогодні, 12:09
Як відновити житло після ворожого обстрілу в Луцьку: інструкція
Сьогодні, 11:33
Перейшов на бік окупантів: в Україні судять за дезертирство звільненого з полону військового Тараненка
Сьогодні, 11:10