Атака росії на Луцьк: виділили понад 30 мільйонів на ліквідацію наслідків обстрілу

Сьогодні, 11 червня, відбулося дистанційне засідання 76-ї позачергової сесії Луцької міської ради. У порядку денному було три питання.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Депутати внесли зміни до бюджету громади. Усі вони стосувалися виділення коштів для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який відбувся 6 червня. Директор департаменту фінансів, бюджету та аудитупоінформувала про основні зміни.Зокрема, для департаменту ЖКГ передбачено 8 мільйонів гривень, для управління капітального будівництва виділили 12 мільйонів гривень та 8 мільйонів для департаменту соціальної політики.Також міський головазапропонував виділити ще 2 мільйони гривень департаменту соціальної політики на виплати матеріальної допомоги для постраждалих під час ворожої атаки.1,6 мільйона гривень передбачили додатково на програму підтримки малого та середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади.Збільшено й резервний фонд на 10 мільйонів гривень.Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на засіданні виконавчого комітету також виділять 2 мільйони гривень для ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” на вивезення сміття, яке утворилося внаслідок ворожої атаки.Він наголосив, що приймаються заяви й від підприємців та підприємств, майно який постраждало. Документи опрацюють, розділять їх на три групи і встановлять, яку компенсацію вони зможуть отримати з бюджету громади.Однак, першочергово допомога надаватиметься громадянам.