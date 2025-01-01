Атака росії на Луцьк: виділили понад 30 мільйонів на ліквідацію наслідків обстрілу
Сьогодні, 14:00
Сьогодні, 11 червня, відбулося дистанційне засідання 76-ї позачергової сесії Луцької міської ради. У порядку денному було три питання.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Депутати внесли зміни до бюджету громади. Усі вони стосувалися виділення коштів для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який відбувся 6 червня. Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова поінформувала про основні зміни.
Зокрема, для департаменту ЖКГ передбачено 8 мільйонів гривень, для управління капітального будівництва виділили 12 мільйонів гривень та 8 мільйонів для департаменту соціальної політики.
Також міський голова Ігор Поліщук запропонував виділити ще 2 мільйони гривень департаменту соціальної політики на виплати матеріальної допомоги для постраждалих під час ворожої атаки.
1,6 мільйона гривень передбачили додатково на програму підтримки малого та середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади.
Збільшено й резервний фонд на 10 мільйонів гривень.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на засіданні виконавчого комітету також виділять 2 мільйони гривень для ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” на вивезення сміття, яке утворилося внаслідок ворожої атаки.
Він наголосив, що приймаються заяви й від підприємців та підприємств, майно який постраждало. Документи опрацюють, розділять їх на три групи і встановлять, яку компенсацію вони зможуть отримати з бюджету громади.
Однак, першочергово допомога надаватиметься громадянам.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Депутати внесли зміни до бюджету громади. Усі вони стосувалися виділення коштів для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який відбувся 6 червня. Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова поінформувала про основні зміни.
Зокрема, для департаменту ЖКГ передбачено 8 мільйонів гривень, для управління капітального будівництва виділили 12 мільйонів гривень та 8 мільйонів для департаменту соціальної політики.
Також міський голова Ігор Поліщук запропонував виділити ще 2 мільйони гривень департаменту соціальної політики на виплати матеріальної допомоги для постраждалих під час ворожої атаки.
1,6 мільйона гривень передбачили додатково на програму підтримки малого та середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади.
Збільшено й резервний фонд на 10 мільйонів гривень.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на засіданні виконавчого комітету також виділять 2 мільйони гривень для ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” на вивезення сміття, яке утворилося внаслідок ворожої атаки.
Він наголосив, що приймаються заяви й від підприємців та підприємств, майно який постраждало. Документи опрацюють, розділять їх на три групи і встановлять, яку компенсацію вони зможуть отримати з бюджету громади.
Однак, першочергово допомога надаватиметься громадянам.
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