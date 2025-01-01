Добровольці зможуть збивати російські безпілотники: Кабмін запустить експериментальний проєкт

Добровольці зможуть збивати російські безпілотники: Кабмін запустить експериментальний проєкт
Кабінет Міністрів запустить експериментальний проєкт, який дозволить залучати добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Зокрема, вони зможуть збивати російські безпілотники.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише Громадське.

Так, до добровольчих груп зможуть доєднатися члени ДФТГ, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА.

Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.

Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога, а для їхнього збиття дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також залучати власні авто та обладнання. Також учасники добровольчих груп зможуть отримувати техніку, зброю, боєприпаси від командування ЗСУ.

Організаційно ці підрозділи будуть підпорядковані Силам територіальної оборони, однак оперативне командування буде покладено на Повітряні сили ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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