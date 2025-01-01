Добровольці зможуть збивати російські безпілотники: Кабмін запустить експериментальний проєкт





Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише



Так, до добровольчих груп зможуть доєднатися члени ДФТГ, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА.



Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.



Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога, а для їхнього збиття дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також залучати власні авто та обладнання. Також учасники добровольчих груп зможуть отримувати техніку, зброю, боєприпаси від командування ЗСУ.



Організаційно ці підрозділи будуть підпорядковані Силам територіальної оборони, однак оперативне командування буде покладено на Повітряні сили ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів запустить експериментальний проєкт, який дозволить залучати добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Зокрема, вони зможуть збивати російські безпілотники.Про це повідомив народний депутат, пише Громадське Так, до добровольчих груп зможуть доєднатися члени ДФТГ, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА.Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога, а для їхнього збиття дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також залучати власні авто та обладнання. Також учасники добровольчих груп зможуть отримувати техніку, зброю, боєприпаси від командування ЗСУ.Організаційно ці підрозділи будуть підпорядковані Силам територіальної оборони, однак оперативне командування буде покладено на Повітряні сили ЗСУ.

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