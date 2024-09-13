Судили волинянина, який на смерть збив велосипедиста та утік з місця аварії

Судили волинянина, який на смерть збив велосипедиста та утік з місця аварії
П'ять років позбавлення волі – постановили вирок волинянину, який збив на смерть велосипедиста у Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Перевищив швидкість, спричинив смертельну ДТП та утік з місця події – за це на Волині судили 35-річного жителя Нововолинська. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та в залишенні його в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Доведено, що над ранок 2 січня 2019 року волинянин, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Peugeot Partner», перевищив допустиму швидкість руху та на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську наїхав на велосипедиста.

Після цього водій утік з місця дорожньо-транспортної пригоди, чим завідомо залишив потерпілого без допомоги.

У результаті ДТП 78-річний велосипедист загинув.

Суд призначив водію покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

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Теги: волинянин, суд, ДТП
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