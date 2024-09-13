Судили волинянина, який на смерть збив велосипедиста та утік з місця аварії
Сьогодні, 16:36
П'ять років позбавлення волі – постановили вирок волинянину, який збив на смерть велосипедиста у Нововолинську.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Перевищив швидкість, спричинив смертельну ДТП та утік з місця події – за це на Волині судили 35-річного жителя Нововолинська. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та в залишенні його в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
Доведено, що над ранок 2 січня 2019 року волинянин, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Peugeot Partner», перевищив допустиму швидкість руху та на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську наїхав на велосипедиста.
Після цього водій утік з місця дорожньо-транспортної пригоди, чим завідомо залишив потерпілого без допомоги.
У результаті ДТП 78-річний велосипедист загинув.
Суд призначив водію покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Перевищив швидкість, спричинив смертельну ДТП та утік з місця події – за це на Волині судили 35-річного жителя Нововолинська. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та в залишенні його в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
Доведено, що над ранок 2 січня 2019 року волинянин, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Peugeot Partner», перевищив допустиму швидкість руху та на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську наїхав на велосипедиста.
Після цього водій утік з місця дорожньо-транспортної пригоди, чим завідомо залишив потерпілого без допомоги.
У результаті ДТП 78-річний велосипедист загинув.
Суд призначив водію покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Івана Теребейчика, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:16
Судили волинянина, який на смерть збив велосипедиста та утік з місця аварії
Сьогодні, 16:36
Добровольці зможуть збивати російські безпілотники: Кабмін запустить експериментальний проєкт
Сьогодні, 15:45