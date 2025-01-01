Підтвердили загибель Героя з Волині Івана Теребейчика, який вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Івана Теребейчика, який вважався зниклим безвісти
Підтвердили загибель молодшого сержанта Теребейчика Івана Васильовича, із села Нуйно, 09.04.1971 року народження.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

"Іван Васильович зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Довгі місяці ми жили надією, чекаючи на втішні новини, але дива, на превеликий жаль, не сталося.

Наш Герой сповна виконав свій військовий обов'язок із захисту Батьківщини, віддавши найцінніше — своє життя. Він повертається до рідного дому "на щиті", і наш обов'язок — гідно зустріти його та провести в останню путь.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та побратимам Івана Васильовича. Це непоправна втрата для всієї громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання будуть повідомлені додатково.
Підтвердили загибель Героя з Волині Івана Теребейчика, який вважався зниклим безвісти

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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