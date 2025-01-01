У Харкові чоловік під завалами зруйнованого росіянами будинку співав Гімн України

У Харкові чоловік під завалами зруйнованого росіянами будинку співав Гімн України
У Харкові після масованої атаки російських безпілотників під завалами зруйнованого будинку чоловік співав Гімн України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та оприлюднив відповідне відео.

За його словами, вночі 11 червня росіяни атакуваи житлові квартали Харкова ударними дронами.

Загинули троє людей. Поранених понад 60. Дев’ятеро із постраждалих - діти.

“Ми були на місці одними з перших. Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю чоловік під уламками співав Гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити”, - написав Білошицький і наголосив: “Харків стоїть. Стоїмо й ми”.

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Теги: Росія, Україна, війна
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