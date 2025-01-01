«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати

— адвокатка з Луцька, яка сьогодні тримає правову оборону в тилу. У своїй практиці вона вже допомогла не одній родині, що втратила близьку людину на війні. Бо війна забирає не лише життя, а й часто — гідність. Її доводиться відстоювати в кабінетах чиновників, попри весь біль втрати.До пані Ольги звертаються рідні військових з різних куточків України. Історія, яку вона розповідає сьогодні, — глибоко особиста і тривожна. Вона про дві родини, які втратили своїх синів —"Вони повернулися з бойового завдання, але додому так і не дісталися. Автівка, в якій їхали, зірвалася у воду — водій не помітив зруйнований міст. Двоє вижили. Антон і Андрій — загинули. Вони були пасажирами. Шансів врятуватися у них не було", — розповідає адвокатка.Коли родини звернулися до територіального центру комплектування, їм одразу заявили: "Знайшли алкоголь у крові — буде відмова у виплаті"."Ці слова стали для батьків другим ударом. Я тоді їм сказала: ми не здамося. Бо така відмова — не просто жорстока. Вона протизаконна", — підкреслює Ольга Сидорук.Юристка наголошує: факт наявності алкоголю в крові загиблого не є автоматичною підставою для відмови у виплаті одноразової грошової допомоги. Особливо, коли йдеться про пасажирів, а не про водія чи винуватця ДТП."Суди вже неодноразово підтверджували: у таких випадках держава зобов’язана виплачувати допомогу. Якщо не отримаємо рішення від Міноборони — будемо звертатися до суду. І ми цього так не залишимо", — заявляє адвокатка.На її думку, це питання не лише матеріального характеру. Це — про пам’ять, повагу, гідність і зобов’язання держави перед родинами своїх захисників."Я закликаю всіх, хто опинився у подібній ситуації: не мовчіть. Ви не самі. Звертайтеся. Я допоможу вам пройти цей шлях — юридично грамотно, з повагою до вашого болю, до кінця" – каже Ольга Сидорук.