Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.
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