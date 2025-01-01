Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

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