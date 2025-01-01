На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост

На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост
У Володимирському районі на автомобільній дорозі регіонального сполучення Володимир — Ковель облаштовують стаціонарний контрольний пост.

Про це Суспільному 11 червня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, контрольний пост працюватиме цілодобово.

"Його встановлення необхідне для підтримки режиму в контрольованому прикордонному районі, — говорить речниця. — І також для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону позеленій ділянці держрубежу із Польщею в цьому районі".

Точної дати, коли запрацює пост, в ДПСУ поки не називають. Маргарита Вершиніна додала, що найближчими днями на стаціонарному контрольному пункті прикордонники цілодобово чергуватимуть спільно із працівниками Нацполіції області.

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Теги: Волинь, контрольний пункт
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