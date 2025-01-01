На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост





Про це Маргарита Вершиніна. З її слів, контрольний пост працюватиме цілодобово.



"Його встановлення необхідне для підтримки режиму в контрольованому прикордонному районі, — говорить речниця. — І також для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону позеленій ділянці держрубежу із Польщею в цьому районі".



Точної дати, коли запрацює пост, в ДПСУ поки не називають. Маргарита Вершиніна додала, що найближчими днями на стаціонарному контрольному пункті прикордонники цілодобово чергуватимуть спільно із працівниками Нацполіції області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі на автомобільній дорозі регіонального сполучення Володимир — Ковель облаштовують стаціонарний контрольний пост.Про це Суспільному 11 червня розповіла речниця Волинського прикордонного загону. З її слів, контрольний пост працюватиме цілодобово."Його встановлення необхідне для підтримки режиму в контрольованому прикордонному районі, — говорить речниця. — І також для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону позеленій ділянці держрубежу із Польщею в цьому районі".Точної дати, коли запрацює пост, в ДПСУ поки не називають. Маргарита Вершиніна додала, що найближчими днями на стаціонарному контрольному пункті прикордонники цілодобово чергуватимуть спільно із працівниками Нацполіції області.

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