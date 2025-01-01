На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост
Сьогодні, 20:37
У Володимирському районі на автомобільній дорозі регіонального сполучення Володимир — Ковель облаштовують стаціонарний контрольний пост.
Про це Суспільному 11 червня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, контрольний пост працюватиме цілодобово.
"Його встановлення необхідне для підтримки режиму в контрольованому прикордонному районі, — говорить речниця. — І також для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону позеленій ділянці держрубежу із Польщею в цьому районі".
Точної дати, коли запрацює пост, в ДПСУ поки не називають. Маргарита Вершиніна додала, що найближчими днями на стаціонарному контрольному пункті прикордонники цілодобово чергуватимуть спільно із працівниками Нацполіції області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 11 червня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, контрольний пост працюватиме цілодобово.
"Його встановлення необхідне для підтримки режиму в контрольованому прикордонному районі, — говорить речниця. — І також для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону позеленій ділянці держрубежу із Польщею в цьому районі".
Точної дати, коли запрацює пост, в ДПСУ поки не називають. Маргарита Вершиніна додала, що найближчими днями на стаціонарному контрольному пункті прикордонники цілодобово чергуватимуть спільно із працівниками Нацполіції області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан
Сьогодні, 21:18
На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира
Сьогодні, 19:08