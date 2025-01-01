Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан
Сьогодні, 21:18
Волинь та Маневицька громада знову в жалобі… Надійшло повідомлення про загибель на фронті воїна-краянина.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці в фейсбуці.
"Зі щемом у серці, з нестерпним болем повідомляю: у боротьбі за волю, за незалежність і майбутнє України ми втратили ще одного з найкращих синів нашої землі — солдата БАРАБАНА Анатолія Миколайовича, жителя села Костюхнівка, 1973 року народження.
Анатолій Миколайович був призваний на військову службу 20 червня 2024 року. Ставши до лав Збройних Сил України, він із гідністю виконував свій обов’язок стрільця — помічника гранатометника. 23 серпня 2024 року, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині, Анатолій зник безвісти", - йдеться у повідомленні.
Майже рік всі плекали надію, що він живий… Та сьогодні ця надія змінилася на біль — підтверджено, що воїн загинув смертю хоробрих.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці в фейсбуці.
"Зі щемом у серці, з нестерпним болем повідомляю: у боротьбі за волю, за незалежність і майбутнє України ми втратили ще одного з найкращих синів нашої землі — солдата БАРАБАНА Анатолія Миколайовича, жителя села Костюхнівка, 1973 року народження.
Анатолій Миколайович був призваний на військову службу 20 червня 2024 року. Ставши до лав Збройних Сил України, він із гідністю виконував свій обов’язок стрільця — помічника гранатометника. 23 серпня 2024 року, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині, Анатолій зник безвісти", - йдеться у повідомленні.
Майже рік всі плекали надію, що він живий… Та сьогодні ця надія змінилася на біль — підтверджено, що воїн загинув смертю хоробрих.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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