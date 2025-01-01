Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан

Волинь та Маневицька громада знову в жалобі… Надійшло повідомлення про загибель на фронті воїна-краянина.Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці в фейсбуці."Зі щемом у серці, з нестерпним болем повідомляю: у боротьбі за волю, за незалежність і майбутнє України ми втратили ще одного з найкращих синів нашої землі — солдата, жителя села Костюхнівка, 1973 року народження.Анатолій Миколайович був призваний на військову службу 20 червня 2024 року. Ставши до лав Збройних Сил України, він із гідністю виконував свій обов’язок стрільця — помічника гранатометника. 23 серпня 2024 року, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині, Анатолій зник безвісти", - йдеться у повідомленні.Майже рік всі плекали надію, що він живий… Та сьогодні ця надія змінилася на біль — підтверджено, що воїн загинув смертю хоробрих.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.