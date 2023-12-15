З Польщі рейсовому автобусом через Волинь везли контрабандні коштовності на 12 мільйонів. ФОТО

Контрабандисти хотіли рейсовим автобусом через волинський пункт пропуску провезти з Польщі в Україну коштовні речі на суму понад 12 мільйонів гривень.Про це повідомляють у ТУ БЕБ у Волинській області.Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему контрабандного ввезення предметів розкоші, фігурантам повідомлено про підозру.Встановлено, двох громадян України, які займалися контрабандою товарів. Зокрема вони приховували предмети розкоші та ювелірні прикраси в салоні автобусу та особистих речах аби уникнути митного контролю та відповідних митних платежів. Відправляли товар з Варшави.Завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби України.Правоохоронці зупинили транспортний засіб для проведення огляду та виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, ланцюжок з підвіскою в жовтому золоті, браслети відомих марок тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 12, 4 млн грн.Детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру у контрабанді товарів. Досудове розслідування триває.