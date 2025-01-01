У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО

У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО
Упродовж кількох днів у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану фіксують скупчення людей. Це пов'язано з повідомленнями, які з'явилися у медіа та соцмережах про начебто відмову в перетині кордону людям із заламінованими документами.

Начальниця відділу РАЦС Тетяна Микитюк цю інформацію спростувала, - повідомляє Суспільне.

З її слів, ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня.

Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази: лише минулого тижня видали 210, зазначила керівниця установи. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг.

Ажіотаж без причини та черги в Луцькому РАСЦі за заміною свідоцтв
Людей, котрі прийшли за заміною заламінованих свідоцтв до Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у черзі зустріла керівниця Тетяна Микитюк.

Як розповіла лучанка Людмила, планує поїздку за кордон, а про начебто заміну свідоцтва прочитала в інтернеті. З її слів, вирішила перестрахуватися.
У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО

"Ми вже оплатили і чекаємо просто забрати документ. Простояти на кордоні 5-8 годин і з поворотом вертатися, бо не пропустять... Я рахую, що це не є правильно. Так, неперевірена інформація, але що тоді перевіряти на митниці?" — сказала жінка.

Два дні в черзі очікувала, отримати повторне свідоцтво про народження дитини, лучанка Ірина. Розповіла, що збирається їхати за кордон.

Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження: "Я вчора оплатила, а сьогодні зайняла чергу і чекаю".
У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО

Чи пропустять за кордон батьків із дітьми, які мають заламіновані свідоцтва про народження і яку перевірку проводять прикордонники
Зі слів начальниці Луцького відділу ДРАЦС Тетяна Микитюк, заламіновані свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Відповідні роз'яснення опублікували Міністерство юстиції України та Державна прикордонна служба України.
У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО

"Немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачене, зіпсоване, вкрадене чи пошкоджене. Такої необхідності, якщо у руках в людей є заламіноване, наразі немає", — сказала керівниця міського відділу.

Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку в разі сумнівів щодо справжності документа, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

"Однак у всіх, у кого все в порядку з документами, немає чого хвилюватися. В разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас якісь інші документи, просимо інформувати про це Держприкордонслужбу, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань", — зазначила речниця загону.

У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО

Маргарита Вершиніна додала: громадяни, які перетинають кордон із дітьми, можуть пред'являти на паспортному контролі нотаріально завірені копії свідоцтв про народження або свідоцтво про народження у Дії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДРАЦС, ажіотаж, фейк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан
Сьогодні, 21:18
На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира
Сьогодні, 19:08
Схожі новини
Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан
Сьогодні, 21:18
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
10 червня, 20:00
На Волині судили чоловіка, який через скруту засіяв землі «Укрзалізниці» На Волині судили чоловіка, який через скруту засіяв землі «Укрзалізниці»
10 червня, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
 0
Біля Нью-Йорка загинув воїн з Волині Анатолій Барабан
Сьогодні, 21:18
 0
На Волині облаштовують стаціонарний контрольний пост
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира
Сьогодні, 19:08
 0
Медіа
відео
1/8