У Луцькому РАЦСі виник ажіотаж із заміною документів через фейк з мережі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Упродовж кількох днів у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану фіксують скупчення людей. Це пов'язано з повідомленнями, які з'явилися у медіа та соцмережах про начебто відмову в перетині кордону людям із заламінованими документами.
Начальниця відділу РАЦС Тетяна Микитюк цю інформацію спростувала, - повідомляє Суспільне.
З її слів, ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня.
Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази: лише минулого тижня видали 210, зазначила керівниця установи. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг.
Ажіотаж без причини та черги в Луцькому РАСЦі за заміною свідоцтв
Людей, котрі прийшли за заміною заламінованих свідоцтв до Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у черзі зустріла керівниця Тетяна Микитюк.
Як розповіла лучанка Людмила, планує поїздку за кордон, а про начебто заміну свідоцтва прочитала в інтернеті. З її слів, вирішила перестрахуватися.
"Ми вже оплатили і чекаємо просто забрати документ. Простояти на кордоні 5-8 годин і з поворотом вертатися, бо не пропустять... Я рахую, що це не є правильно. Так, неперевірена інформація, але що тоді перевіряти на митниці?" — сказала жінка.
Два дні в черзі очікувала, отримати повторне свідоцтво про народження дитини, лучанка Ірина. Розповіла, що збирається їхати за кордон.
Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження: "Я вчора оплатила, а сьогодні зайняла чергу і чекаю".
Чи пропустять за кордон батьків із дітьми, які мають заламіновані свідоцтва про народження і яку перевірку проводять прикордонники
Зі слів начальниці Луцького відділу ДРАЦС Тетяна Микитюк, заламіновані свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Відповідні роз'яснення опублікували Міністерство юстиції України та Державна прикордонна служба України.
"Немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачене, зіпсоване, вкрадене чи пошкоджене. Такої необхідності, якщо у руках в людей є заламіноване, наразі немає", — сказала керівниця міського відділу.
Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку в разі сумнівів щодо справжності документа, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
"Однак у всіх, у кого все в порядку з документами, немає чого хвилюватися. В разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас якісь інші документи, просимо інформувати про це Держприкордонслужбу, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань", — зазначила речниця загону.
Маргарита Вершиніна додала: громадяни, які перетинають кордон із дітьми, можуть пред'являти на паспортному контролі нотаріально завірені копії свідоцтв про народження або свідоцтво про народження у Дії.
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Начальниця відділу РАЦС Тетяна Микитюк цю інформацію спростувала, - повідомляє Суспільне.
З її слів, ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня.
Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази: лише минулого тижня видали 210, зазначила керівниця установи. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг.
Ажіотаж без причини та черги в Луцькому РАСЦі за заміною свідоцтв
Людей, котрі прийшли за заміною заламінованих свідоцтв до Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у черзі зустріла керівниця Тетяна Микитюк.
Як розповіла лучанка Людмила, планує поїздку за кордон, а про начебто заміну свідоцтва прочитала в інтернеті. З її слів, вирішила перестрахуватися.
"Ми вже оплатили і чекаємо просто забрати документ. Простояти на кордоні 5-8 годин і з поворотом вертатися, бо не пропустять... Я рахую, що це не є правильно. Так, неперевірена інформація, але що тоді перевіряти на митниці?" — сказала жінка.
Два дні в черзі очікувала, отримати повторне свідоцтво про народження дитини, лучанка Ірина. Розповіла, що збирається їхати за кордон.
Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження: "Я вчора оплатила, а сьогодні зайняла чергу і чекаю".
Чи пропустять за кордон батьків із дітьми, які мають заламіновані свідоцтва про народження і яку перевірку проводять прикордонники
Зі слів начальниці Луцького відділу ДРАЦС Тетяна Микитюк, заламіновані свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Відповідні роз'яснення опублікували Міністерство юстиції України та Державна прикордонна служба України.
"Немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачене, зіпсоване, вкрадене чи пошкоджене. Такої необхідності, якщо у руках в людей є заламіноване, наразі немає", — сказала керівниця міського відділу.
Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку в разі сумнівів щодо справжності документа, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
"Однак у всіх, у кого все в порядку з документами, немає чого хвилюватися. В разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас якісь інші документи, просимо інформувати про це Держприкордонслужбу, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань", — зазначила речниця загону.
Маргарита Вершиніна додала: громадяни, які перетинають кордон із дітьми, можуть пред'являти на паспортному контролі нотаріально завірені копії свідоцтв про народження або свідоцтво про народження у Дії.
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