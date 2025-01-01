Велика Британія виділить для України 1,7 мільярда фунтів на ЗРК та ракети
11 червня, 23:36
Україна залучить майже £1,7 млрд від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Marlet.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Thepage.
Британія виділить майже £1,7 млрд на закупівлю зброї: що придбають
За словами очільника уряду, ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet суттєво посилять українську протиповітряну оборону та здатність зупинити росіян.
Шмигаль розповів, що у червні 2025 року Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про £350 млн, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цьогоріч.
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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Thepage.
Британія виділить майже £1,7 млрд на закупівлю зброї: що придбають
За словами очільника уряду, ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet суттєво посилять українську протиповітряну оборону та здатність зупинити росіян.
Шмигаль розповів, що у червні 2025 року Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про £350 млн, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цьогоріч.
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