Велика Британія виділить для України 1,7 мільярда фунтів на ЗРК та ракети

Велика Британія виділить для України 1,7 мільярда фунтів на ЗРК та ракети
Україна залучить майже £1,7 млрд від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Marlet.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Thepage.

Британія виділить майже £1,7 млрд на закупівлю зброї: що придбають
За словами очільника уряду, ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet суттєво посилять українську протиповітряну оборону та здатність зупинити росіян.

Шмигаль розповів, що у червні 2025 року Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про £350 млн, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цьогоріч.

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Теги: Україна, війна, гроші, ЗРК, ракети, Велика Британія
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