Показали, як на Волині затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. ВІДЕО

Показали, як на Волині затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. ВІДЕО
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону впродовж кількох днів припинили дві спроби порушення держрубежу військовозобов'язаними.

Увечері, 10 червня, в об'єктив камери охоронців кордону потрапило троє «мандрівників», які через ліс пробиралися до державної межі. На їх пошук одразу вибула група реагування одного з прикордонних підрозділів, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

За допомогою безпілотника прикордонникам вдалося встановити точне місцеперебування правопорушників. Усі троє були затримані, незважаючи напопри спробу втечі одного з них.

Як з’ясувалося, затриманими є двоє 24-річних мешканців Львівської та Вінницької областей, а також 28-річний житель Ковельського району.
Ще одного порушника — 54-річного хмельничанина — прикордонники виявили за допомогою дрона під час повітряного моніторингу. Його оперативно затримали неподалік державного кордону.

Усіх затриманих доставлено до прикордонних підрозділів. На них складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Волинянин, який намагався втекти від прикордонників, відповідатиме також за злісну непокору законній вимозі військовослужбовця ДПСУ (ст. 185-10 КУпАП).


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Теги: Волинь, ухилянти, порушники, війна, кордон, Держприкордонслужба
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