Скільки громадян в Україні перебувають за межею «крайньої бідності»

В Україні, щоб не потрапити під межу бідності, доходи мають бути більшими за 8 доларів на день.Про це стало відомо з інформації, розміщеної в блозі Групи Світового банку, яка вимірює рівень глобальної бідності, - пише УНІАН.Ось уже 35 років Група Світового банку вимірює рівень глобальної бідності, щоб відстежувати прогрес на шляху до викорінення того, що вважається найважчою формою позбавлення базових людських потреб - "крайньої бідності".Ця мета лежить у самому центрі місії їхньої організації, йдеться в їхньому блозі. Введення міжнародної межі бідності 1990 року дало їм глобальний орієнтир, що відображає щоденну вартість задоволення базових потреб людини в країні з низьким рівнем доходу - на той момент це був 1 долар на день. Відтоді межа бідності кілька разів переглядалася з урахуванням зміни цін і вартості базових життєвих потреб.Але тепер міжнародні рівні бідності інші: для країн із низьким доходом - було 2,15 долара на день, а стало - 3 долари; для країн із рівнем доходу, нижчим за середній, - було 3,65 долара, а стало - 4,20 долара на день; для країн із доходом вище середнього - було 6,85 доларів на день, а стало - 8,30 доларів на день (близько 344 гривень на день; ~10 320-10 664 гривень на місяць).Україна ж належить до країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року. Опендатабот у квітні 2025 року повідомляв, що в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів.32,3% літніх українських громадян отримують пенсію в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень; 28,9% - від 5 до 10 тисяч гривень; 20,4% - від 4 до п'яти тисяч гривень; 14,5% - отримують понад 10 тисяч гривень і 3,9 відсотка пенсіонерів отримують від двох до трьох тисяч гривень.Лише 14,5% українських пенсіонерів (1 499 274 громадян) не перебувають "за межею бідності", згідно з рейтингом Світового банку, чого не скажеш про решту 8,8 мільйона літніх громадян.