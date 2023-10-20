Лучанин MONATIK презентував спільну пісню з гуртом KAZKA. ВІДЕО

Дмитро Монатік та гурт KAZKA презентували відеороботу на пісню під назвою "Про тебе".



Про це повідомляє



До речі, це перший дует співаків, який увійде до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". Кліп на мальовничій локації зняв український режисер та хореограф Руслан Махов, який співпрацював з артистами ROXOLANA, TVORCHI та Klavdia Petrivna.



"У цій композиції - магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди", - зазначено в описі кліпу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий український артист, уродженець Луцьката гурт KAZKA презентували відеороботу на пісню під назвою "Про тебе".Про це повідомляє УНІАН. До речі, це перший дует співаків, який увійде до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". Кліп на мальовничій локації зняв український режисер та хореограф, який співпрацював з артистами ROXOLANA, TVORCHI та Klavdia Petrivna."У цій композиції - магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди", - зазначено в описі кліпу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію