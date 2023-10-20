Лучанин MONATIK презентував спільну пісню з гуртом KAZKA. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Відомий український артист, уродженець Луцька Дмитро Монатік та гурт KAZKA презентували відеороботу на пісню під назвою "Про тебе".
Про це повідомляє УНІАН.
До речі, це перший дует співаків, який увійде до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". Кліп на мальовничій локації зняв український режисер та хореограф Руслан Махов, який співпрацював з артистами ROXOLANA, TVORCHI та Klavdia Petrivna.
"У цій композиції - магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди", - зазначено в описі кліпу.
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Про це повідомляє УНІАН.
До речі, це перший дует співаків, який увійде до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". Кліп на мальовничій локації зняв український режисер та хореограф Руслан Махов, який співпрацював з артистами ROXOLANA, TVORCHI та Klavdia Petrivna.
"У цій композиції - магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди", - зазначено в описі кліпу.
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