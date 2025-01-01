У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин

У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
На 15 мікрорайоні міста Нововолинськ проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.

"У четвер, 12 червня, на 15-му мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00 відбудеться мобільна вакцинація домашніх тварин проти сказу", - йдеться у повідомленні.

Щеплення проводитиметься безкоштовно українською вакциною «Рабістар Ред». Захід організовують спеціалісти Нововолинського відділення з проведення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Володимирської районної лікарні ветеринарної медицини.

Власники тварин також зможуть отримати консультації щодо догляду за улюбленцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вакцинація, безплатно, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні художники з Волині створили портрети ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 07:32
Купити ролики для дітей і дорослих – великий вибір, доступні ціни
Сьогодні, 06:50
Лучанин MONATIK презентував спільну пісню з гуртом KAZKA. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Скільки громадян в Україні перебувають за межею «крайньої бідності»
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
У місті на Волині працюватиме мобільна бригада ветеринарів У місті на Волині працюватиме мобільна бригада ветеринарів
21 травня, 01:15
У Луцьку відновив роботу безплатний розмовний клуб англійської мови. ФОТО У Луцьку відновив роботу безплатний розмовний клуб англійської мови. ФОТО
04 червня, 07:31
Сказ у Луцьку: не всі, хто контактував із хворим кошеням, отримали вакцину. ВІДЕО Сказ у Луцьку: не всі, хто контактував із хворим кошеням, отримали вакцину. ВІДЕО
31 травня, 13:14
Чотири родини загиблих Героїв отримали посмертні нагороди рідних. ФОТО, ВІДЕО Чотири родини загиблих Героїв отримали посмертні нагороди рідних. ФОТО, ВІДЕО
31 травня, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні художники з Волині створили портрети ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 07:32
 0
Купити ролики для дітей і дорослих – великий вибір, доступні ціни
Сьогодні, 06:50
 0
Лучанин MONATIK презентував спільну пісню з гуртом KAZKA. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Скільки громадян в Україні перебувають за межею «крайньої бідності»
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8