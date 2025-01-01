У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин





Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.



"У четвер, 12 червня, на 15-му мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00 відбудеться мобільна вакцинація домашніх тварин проти сказу", - йдеться у повідомленні.



Щеплення проводитиметься безкоштовно українською вакциною «Рабістар Ред». Захід організовують спеціалісти Нововолинського відділення з проведення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Володимирської районної лікарні ветеринарної медицини.



Власники тварин також зможуть отримати консультації щодо догляду за улюбленцями.

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