У місті на Волині безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 07:32
На 15 мікрорайоні міста Нововолинськ проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
"У четвер, 12 червня, на 15-му мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00 відбудеться мобільна вакцинація домашніх тварин проти сказу", - йдеться у повідомленні.
Щеплення проводитиметься безкоштовно українською вакциною «Рабістар Ред». Захід організовують спеціалісти Нововолинського відділення з проведення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Володимирської районної лікарні ветеринарної медицини.
Власники тварин також зможуть отримати консультації щодо догляду за улюбленцями.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
"У четвер, 12 червня, на 15-му мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00 відбудеться мобільна вакцинація домашніх тварин проти сказу", - йдеться у повідомленні.
Щеплення проводитиметься безкоштовно українською вакциною «Рабістар Ред». Захід організовують спеціалісти Нововолинського відділення з проведення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Володимирської районної лікарні ветеринарної медицини.
Власники тварин також зможуть отримати консультації щодо догляду за улюбленцями.
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