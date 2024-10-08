Юні художники з Волині створили портрети ветеранів. ФОТО

На Волині юні художники створили серію портретів ветеранів російсько-української війни.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.Унікальний проєкт «Ветерани очима дітей» об’єднав юних художників з гуртка «Чарівний пензлик». Разом зі своєю талановитою наставницеювони створили щось більше, ніж просто виставку — вони передали емоції, біль, гідність і героїзм через образи на полотні.«Це була відповідальна праця з душею. Ми всі хвилювалися. Діти приходили на додаткові заняття. І в нас вийшло…» — розповідає пані Оксана.Портрети ветеранів, які пройшли війну, були створені потай, аби зробити героям несподіваний, щирий подарунок. Ідея належить директорці Центру соціальних служб Інні Третяк та керівниці гуртка. Весною вони розробили план: організували теплу зустріч дітей із захисниками, зробили світлини, які пізніше стали основою для картин.І — день відкриття. Ветерани приходять на виставку та… бачать себе на полотнах. Це була особлива мить: зустрітися зі своїм портретистом, особисто подякувати за творчу роботу й зробити спільне фото на згадку.«Ми вражені. Це так приємно. Дякуємо за таку увагу, за тепло дитячих сердець», — поділилися емоціями ветерани з громадської спільноти «Лютий-22».«Тема війни є дуже складною навіть для нас, дорослих. Але змалку формується майбутній світогляд справжнього українця. Через спільно пережиті емоції закарбовуються в пам'яті ті сильні риси мужніх і надзвичайних, колись звичних для всіх людей. Ми вдячні ветеранам за відкритість і щирість, за те, що відгукнулися на нашу пропозицію», — зазначила"Цей проєкт — жест подяки. Це історія, яка житиме на полотнах. Це нагадування, що наші ветерани — справжні титани духу, і ми маємо берегти їх, шанувати й дякувати щодня. Даруймо їм тепло своїх сердець, огортаймо їх турботою, бо вони так багато зробили для кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці Ковелської міської ради.«Я пишаюсь вами, мої дорогі. Ви — молодці! Вірте в себе, ставте цілі та йдіть до них. Я щаслива, що доторкнулася до цієї доброї справи», — з гордістю звернулася до своїх вихованцівНаразі виставку можна оглянути в Галереї мистецтв, а вже зовсім скоро вона вирушить до інших міст України.