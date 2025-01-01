Важка втрата: на Волині попрощалися з Героєм Романом Никончуком

Війна не щадить нікого. Вона продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України, часто — зовсім молодих.Учора, 11 червня 2025 року Підгайцівська громада провела в останню путь свого земляка, військовослужбовця, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.Його молоде життя, яке, стало черговим болючим нагадуванням про жорстокість цієї війни.Роман, 1990 року народження, загинув 3 червня 2025 року під час тренування в районі зосередження міста Краматорськ.Ця трагічна звістка облетіла громаду, залишивши після себе невимовний біль і смуток.Чин похорону відбувся у Свято-Михайлівському храмі, де зібралися рідні, друзі, побратими та мешканці громади, щоб віддати останню шану Герою.Піша хода, сповнена болю і скорботи, у супроводі військового оркестру востаннє пройшла рідними вулицями Романа — від церкви до рідного дому, повз рідну школу, і далі на місцеве кладовище в селі Підгайці.Дороги були встелені квітами, а над головами майоріли жовто-блакитні стяги — символ незламності та єдності нашої нації.Романа Никончука поховали з усіма військовими почестями.Над його могилою побратим з полку "Азов" виголосив зворушливі слова:"Сьогодні маємо за честь проводжати нашого побратима в останню путь. Він почав свій шлях воїна в іншому підрозділі, згодом долучився до "Азову", пліч-о-пліч до тих воїнів, які є мечем і щитом української нації. Він без вагань доєднався до цих могутніх та сміливих хлопців та дівчат, знаючи, що легко не буде, що наш підрозділ є передовим. Це доказ його мужності, його сили. Роман розумів, що це його обов'язок, його подвиг. Він прийняв свідоме рішення і цим продовжив традицію українського лицарства. І ви, громадо, пам'ятайте вашого друга, захисника, члена вашої громади. Він віддав своє життя за Україну."Це непоправна втрата для батьків, для всієї родини.Зі слів близьких, Роман був надзвичайно хорошою людиною. Він успішно закінчив місцеву школу, здобув вищу освіту в Волинському інституті економіки та менеджменту за фахом управлінця. Довгий час працював на виробництві ТОВ "Модерн Експо".«Його пам'ятають як дружелюбного, доброго чоловіка. Вічна шана, пам'ять і Царство Небесне Роману Никончуку», - йдеться у повідомленні.