У Харкові дрон влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:30
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий нічний обстріл російськими ударними безпілотниками, пише LB.ua.
За словами чиновника, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна.
Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі. Станом на 7:20, за інформацією ДСНС, 14 людей постраждали. З них щонайменше 4 дитини.
Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.
За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.
У Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Горіли трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Ще два БпЛА "Герань-2" влучили у землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.
У Слобідському загорівся магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.
В Салтівському біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Ще тут же – влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.
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За словами чиновника, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна.
Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі. Станом на 7:20, за інформацією ДСНС, 14 людей постраждали. З них щонайменше 4 дитини.
Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.
За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.
У Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Горіли трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Ще два БпЛА "Герань-2" влучили у землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.
У Слобідському загорівся магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.
В Салтівському біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Ще тут же – влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.
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