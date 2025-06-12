У Харкові дрон влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки

У Харкові дрон влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий нічний обстріл російськими ударними безпілотниками, пише LB.ua.

За словами чиновника, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна.

Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі. Станом на 7:20, за інформацією ДСНС, 14 людей постраждали. З них щонайменше 4 дитини.

Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.

У Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Горіли трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Ще два БпЛА "Герань-2" влучили у землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському загорівся магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

В Салтівському біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Ще тут же – влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

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Теги: Росія, війна
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