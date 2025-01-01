Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком

Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
Сьогодні, 12 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Віктором Мельничуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У четвер, 12 червня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Віктором Петровичем (11.01.1978 року народження), який загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.

Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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