Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком

Віктором Мельничуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 12 червня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Віктором Петровичем (11.01.1978 року народження), який загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 12 червня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Віктором Петровичем (11.01.1978 року народження), який загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію