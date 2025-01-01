Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 12 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Віктором Мельничуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 червня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Віктором Петровичем (11.01.1978 року народження), який загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 червня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Віктором Петровичем (11.01.1978 року народження), який загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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