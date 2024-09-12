Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ

Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ
Учні шкіл Підгайцівської громади згуртувалися заради перемоги і зібрали понад 100 тисяч гривень на ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.

Заклади загальної середньої освіти Підгайцівської громади продовжують демонструвати неймовірну єдність та патріотизм, зібравши понад 100 тисяч гривень під час благодійних заходів, присвячених завершенню навчального року.

«Кожна гривня – це життя, це броня, це шанс для наших захисників!» - зазначили у громаді.

Лищенський ліцей долучився до благодійної ініціативи "Замість букета – донат на ЗСУ", зібравши 21 000 грн. З них 10 000 грн вже були направлені на ремонт авто для військових. Староста Олена Голубович побажала випускникам "ніколи не втрачати віри в себе, залишатися людьми з великим серцем і продовжувати творити добро".

Липинський ліцей провів благодійний концерт та свято останнього дзвоника, під час яких було зібрано 14 419 гривень. Ці кошти передали місцевому волонтеру Олександру Лозбіну для підтримки Збройних сил України.

У Піддубцівському ліцеї на святі останнього дзвоника завдяки щорічній акції "Донати замість квітів" зібрали 28 930 грн на дрони для волинських захисників.

Учні та батьки Підгайцівського ліцею організували шкільну ярмарку, яка відбулася 29 травня, і зібрали вражаючу суму – 41 651 грн. Цього разу всі зібрані кошти передали 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, яка мужньо обороняє нашу державу на передовій.

«Дякуємо всім учням, батькам, педагогам, гостям заходів та кожному, хто долучився до цих благодійних ініціатив: приносив смаколики, допомагав в організації, зробив внесок або просто прийшов підтримати. Ваші добрі серця та небайдужість наближають нас до Перемоги! Слава Україні! Героям слава!» - зазначили у громаді.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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