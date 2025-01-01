«Зараз будемо лупити»: як працює по ворогу волинська артилерія

У мережі опублікували світлини із роботою на фронті артилеристів волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.«Зараз будемо! Зробіть нам класні фото!», - усміхається командир гармати, а потім, змінюючи тон, віддає наказ: «До роботи, хлопці!»Артилерійська установка виринає з-під зеленки впевнено і швидко, займаючи позицію для ведення вогню.Майже весь розрахунок гармати воює з початку повномасштабного вторгнення. Звідси - злагодженість, що межує з інтуїцією. Досвід, сформований тисячами випущених боєприпасів. І взаєморозуміння, яке не потребує слів.Кожен знає свою задачу. Звідси й чіткі дії, мов у годинникового механізму. За цією точністю - роки й місяці фронтової роботи. А також – феєричні влучання по ворожих цілях.Довкола співають пташки і лунають короткі команди, постріл і… тиша. Усе готово до наступної команди: «Гарматаааа! Постріл!».«Це - Князівська артилерія. Це - шалений ритм!» - зазначили у 14-й бригаді.