Росія хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, - Зеленський

Росія хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, - Зеленський
Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

Голова української держави підкреслив, що Одеса є мішенню для Росії.

"Росія хоче знищити її, як це зробила з незліченною кількістю міст і сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон - Одеса - і потім до кордону з Молдовою та Румунією", - додав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Одеська область є "однією з головних цілей" Росії для провокування хаосу.

"Ми бачили це раніше на Балканах, де Росія посилювала міжетнічні тертя, здійснювала диверсії і навіть спроби переворотів", - уточнив він.

Президент нагадав, що вже були спроби маніпулювати громадською думкою в Румунії, до яких була причетна Росія.

Зеленський не уточнив, про що саме йдеться. Але варто зауважити, що раніше румунська політикиня Діана Йованович-Шошоаке писала листи російському диктатору Володимиру Путіну щодо необхідності "повернути Румунії" Північну Буковину (частина Чернівецької області) і Південну Бессарабію (частина Одеської області).

Плани Росії

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголошував, що Росія хоче окупувати всю українську територію на схід від Дніпра.

Також, за словами Паліси, окупанти планують захопити Одесу і Миколаїв, щоб відрізати Україну від Чорного моря.

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Теги: Росія, війна
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