У Луцьку автівка протаранила декілька припаркованих машин

У Луцьку автівка протаранила декілька припаркованих машин
У Луцьку на вулиці Конякіна водій Audi протаранив декілька припаркованих автомобілів.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 червня, пізно ввечері у Луцьку на вулиці Конякіна, повідомляють у телеграмі ВолиньPost і Волинські новини.

Як розповіли очевидці, водій авто в'їхав у припарковані на узбіччі автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На щастя, винуватець ДТП не травмувався.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, водій Audi не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з припаркованим BMW. Унаслідок удару по інерції відбулося зіткнення між іншими припаркованими авто: Volkswagen, Mercedes-Benz і ВАЗ.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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