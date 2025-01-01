У Луцьку автівка протаранила декілька припаркованих машин
Сьогодні, 11:22
У Луцьку на вулиці Конякіна водій Audi протаранив декілька припаркованих автомобілів.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 червня, пізно ввечері у Луцьку на вулиці Конякіна, повідомляють у телеграмі ВолиньPost і Волинські новини.
Як розповіли очевидці, водій авто в'їхав у припарковані на узбіччі автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На щастя, винуватець ДТП не травмувався.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, водій Audi не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з припаркованим BMW. Унаслідок удару по інерції відбулося зіткнення між іншими припаркованими авто: Volkswagen, Mercedes-Benz і ВАЗ.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 червня, пізно ввечері у Луцьку на вулиці Конякіна, повідомляють у телеграмі ВолиньPost і Волинські новини.
Як розповіли очевидці, водій авто в'їхав у припарковані на узбіччі автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На щастя, винуватець ДТП не травмувався.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, водій Audi не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з припаркованим BMW. Унаслідок удару по інерції відбулося зіткнення між іншими припаркованими авто: Volkswagen, Mercedes-Benz і ВАЗ.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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