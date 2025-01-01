Поліція розшукує зниклого лучанина

Поліція розшукує зниклого лучанина
Працівники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують 28-річного жителя Луцька Максима Зарубу.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські розшукують громадянина Зарубу Максима Олеговича, 25 листопада 1996 року народження, жителя міста Луцька.

Розшукуваний 7 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, був одягнений у чорну футболку, чорні шорти, на правій руці татуювання у вигляді стріли.

«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102», - закликали у поліції.
Поліція розшукує зниклого лучанина

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Теги: розшук, Волинь
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