Поліція розшукує зниклого лучанина
Сьогодні, 12:01
Працівники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують 28-річного жителя Луцька Максима Зарубу.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські розшукують громадянина Зарубу Максима Олеговича, 25 листопада 1996 року народження, жителя міста Луцька.
Розшукуваний 7 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, був одягнений у чорну футболку, чорні шорти, на правій руці татуювання у вигляді стріли.
«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102», - закликали у поліції.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські розшукують громадянина Зарубу Максима Олеговича, 25 листопада 1996 року народження, жителя міста Луцька.
Розшукуваний 7 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, був одягнений у чорну футболку, чорні шорти, на правій руці татуювання у вигляді стріли.
«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102», - закликали у поліції.
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