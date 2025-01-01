Комплекс «Волиняка»: що відомо про новий дрон ЗСУ
Сьогодні, 12:25
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
«Волиняка» – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.
Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, «Волиняка» може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.
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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
«Волиняка» – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.
Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, «Волиняка» може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.
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