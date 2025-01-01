Комплекс «Волиняка»: що відомо про новий дрон ЗСУ

Комплекс «Волиняка»: що відомо про новий дрон ЗСУ
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

«Волиняка» – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, «Волиняка» може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
Сьогодні, 13:15
В Індії розбився пасажирський літак просто біля аеропорту
Сьогодні, 13:06
Комплекс «Волиняка»: що відомо про новий дрон ЗСУ
Сьогодні, 12:25
Поліція розшукує зниклого лучанина
Сьогодні, 12:01
Запобігли теракту у центрі Івано-Франківська: школярка «спалила» ФСБ
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 10:11
Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині Сирський нагородив молодшого сержанта з Волині
05 червня, 12:59
На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату» На Брянщині «Іскандери» з поміччю ЗСУ «вийшли з чату»
05 червня, 11:10
Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить
03 червня, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
Сьогодні, 13:15
 0
В Індії розбився пасажирський літак просто біля аеропорту
Сьогодні, 13:06
 0
Комплекс «Волиняка»: що відомо про новий дрон ЗСУ
Сьогодні, 12:25
 0
Поліція розшукує зниклого лучанина
Сьогодні, 12:01
 0
Запобігли теракту у центрі Івано-Франківська: школярка «спалила» ФСБ
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8