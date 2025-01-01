«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств





Про це Ігор Поліщук.



"До уваги підприємств та підприємців, майно яких постраждало під час ворожої атаки 6 червня.



Наше КП "Луцькспецкомунтранс" здійснить вивіз будівельного та іншого сміття, що утворилося внаслідок руйнувань абсолютно безкоштовно.



Просимо звертатись за номерами телефонів (0332)245448, +380995245448, +30996245524", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі триває фіксація пошкоджень підприємств та підприємців й орієнтовне визначення суми збитків, після чого буде визначено порядок й умови часткової компенсації за отримані пошкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Луцькспецкомунтранс" безкоштовно вивезе будівельне сміття підприємств, майно яких постраждало внаслідок російського обстрілу.Про це повідомив Луцький міський голова"До уваги підприємств та підприємців, майно яких постраждало під час ворожої атаки 6 червня.Наше КП "Луцькспецкомунтранс" здійснить вивіз будівельного та іншого сміття, що утворилося внаслідок руйнувань абсолютно безкоштовно.Просимо звертатись за номерами телефонів (0332)245448, +380995245448, +30996245524", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що наразі триває фіксація пошкоджень підприємств та підприємців й орієнтовне визначення суми збитків, після чого буде визначено порядок й умови часткової компенсації за отримані пошкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію