«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
Сьогодні, 13:15
"Луцькспецкомунтранс" безкоштовно вивезе будівельне сміття підприємств, майно яких постраждало внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"До уваги підприємств та підприємців, майно яких постраждало під час ворожої атаки 6 червня.
Наше КП "Луцькспецкомунтранс" здійснить вивіз будівельного та іншого сміття, що утворилося внаслідок руйнувань абсолютно безкоштовно.
Просимо звертатись за номерами телефонів (0332)245448, +380995245448, +30996245524", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі триває фіксація пошкоджень підприємств та підприємців й орієнтовне визначення суми збитків, після чого буде визначено порядок й умови часткової компенсації за отримані пошкодження.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"До уваги підприємств та підприємців, майно яких постраждало під час ворожої атаки 6 червня.
Наше КП "Луцькспецкомунтранс" здійснить вивіз будівельного та іншого сміття, що утворилося внаслідок руйнувань абсолютно безкоштовно.
Просимо звертатись за номерами телефонів (0332)245448, +380995245448, +30996245524", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі триває фіксація пошкоджень підприємств та підприємців й орієнтовне визначення суми збитків, після чого буде визначено порядок й умови часткової компенсації за отримані пошкодження.
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