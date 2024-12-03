У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок

Цілий «ланцюг» зіткнень: у Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять авто.Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Волині."Учора, 11 червня, близько 22-ї години, на вулиці Конякіна ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з припаркованим BMW. Унаслідок удару BMW за інерцією зіткнувся з припаркованим Volkswagen, який, у свою чергу, вдарив Mercedes-Benz, а той — автомобіль ВАЗ", - йдеться в повідомленні.На щастя, ніхто не постраждав, однак усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.