У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок

У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок
Цілий «ланцюг» зіткнень: у Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять авто.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Волині.

"Учора, 11 червня, близько 22-ї години, на вулиці Конякіна ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з припаркованим BMW. Унаслідок удару BMW за інерцією зіткнувся з припаркованим Volkswagen, який, у свою чергу, вдарив Mercedes-Benz, а той — автомобіль ВАЗ", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок

На щастя, ніхто не постраждав, однак усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, автівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, що побудують на місці легендарного луцького клубу «Трьошка»?
Сьогодні, 14:23
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 14:09
У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок
Сьогодні, 13:38
«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
Сьогодні, 13:15
В Індії розбився пасажирський літак просто біля аеропорту
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки
06 січня, 09:35
4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО 4 автівки зіткнулись на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО
03 грудня, 2024, 09:38
У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки
20 вересня, 2024, 10:54
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО
19 липня, 2024, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наші повертаються додому: Україна та росія провели новий етап обміну полоненими
Сьогодні, 14:29
 0
Стало відомо, що побудують на місці легендарного луцького клубу «Трьошка»?
Сьогодні, 14:23
 0
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 14:09
 0
У Луцьку внаслідок ДТП пошкоджено п’ять автівок
Сьогодні, 13:38
 0
«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8