В Індії розбився пасажирський літак просто біля аеропорту

В Індії розбився пасажирський літак просто біля аеропорту
Біля аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії розбився пасажирський літак.

Про це пише Reuters, повідомляє Громадське.

За даними агентства, на борту літака було понад 100 людей, Times of India пише про понад 240 людей, включно з екіпажем.

Як зазначається, літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India прямував до британського аеропорту Гатвік, що за 40 кілометрів на південь від Лондона.

Аварія сталася під час зльоту. За даними медіа, літак втратив радіолокаційний зв’язок на висоті 625 футів, після чого різко знизився та розбився поблизу Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхай Пателя.

У соцмережах поширилися кадри густого чорного диму, що підіймається в небо поблизу аеропорту.

На місце аварії було направлено кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги. Наразі невідомо, чи є загиблі внаслідок авіатрощі.

На відео із соцмереж видно, як людей переносять на ношах і забирають у каретах швидкої допомоги.

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Теги: Індія, літак
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