Стало відомо, що побудують на місці легендарного луцького клубу «Трьошка»?





Згодом його переобладнали в нічний клуб «3000», який у народі швидко отримав прізвисько «Трьошка». Пізніше заклад змінив назву на «Клуб ХХІ століття».



Свого часу тут вирувало життя: гучні дискотеки, виступи популярних виконавців, молодь зі всього Луцька. Усе це залишилося у минулому, а місце перетворилося на руїну.



Журналісти ВолиньPost вирішили з’ясувати, яка доля чекає на будівлю та земельну ділянку під нею.



У Департаменті архітектури та містобудування Луцької міської ради нам повідомили, що будівля та земельна ділянка (кадастровий номер 0710100000:22:051:0033, площа — 0,6709 га), перебувають у приватній власності ТзОВ «АТЛ УКРАЇНА ЛТД».



На Самкова Ольга Степанівна з Нововолинська та Була Світлана Андріївна з обласного центру. Остання є матір’ю відомого луцького підприємця, колишнього депутата Луцької міськради Сергія Були.



Примішення клубу сьогодні. 2025 рік

Ми звернулися до бізнесмена за коментарем. За його словами, в планах його родини дійсно є звести на місці колишньої «трьошки» нові будівлі. Скоріше за все, це будуть торгово-розважальні та офісні центри. Менш ймовірно – багатоквартирні будинки. Планують також облаштувати підземний паркінг.



«Поки що, нічого конкретного сказати не можу. Є бажання облагородити, привести до ладу ту територію. Але на даний час все залежить від того, які місце будівні умови будуть видані. Тобто від міської ради все залежить – як наша «архітектура» це побачить», – говорить Сергій Була.



На запитання про те, коли ж саме компанія збирається стати до роботи, підприємець каже:



«Я думаю, що поки війна не закінчиться, ніхто такі капіталовкладення робити не буде».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хто з лучан не знає про занедбане приміщення на проспекті Молоді, 2?! Ще з кінця минулого століття тут працював кінотеатр «Луцьк».Згодом його переобладнали в нічний клуб «3000», який у народі швидко отримав прізвисько «Трьошка». Пізніше заклад змінив назву на «Клуб ХХІ століття».Свого часу тут вирувало життя: гучні дискотеки, виступи популярних виконавців, молодь зі всього Луцька. Усе це залишилося у минулому, а місце перетворилося на руїну.Журналістивирішили з’ясувати, яка доля чекає на будівлю та земельну ділянку під нею.У Департаменті архітектури та містобудування Луцької міської ради нам повідомили, що будівля та земельна ділянка (кадастровий номер 0710100000:22:051:0033, площа — 0,6709 га), перебувають у приватній власності ТзОВ «АТЛ УКРАЇНА ЛТД».На платформі YouControl зазначено, що корпоративними правами компанії володієз Нововолинська таз обласного центру. Остання є матір’ю відомого луцького підприємця, колишнього депутата Луцької міськрадиМи звернулися до бізнесмена за коментарем. За його словами, в планах його родини дійсно є звести на місці колишньої «трьошки» нові будівлі. Скоріше за все, це будуть торгово-розважальні та офісні центри. Менш ймовірно – багатоквартирні будинки. Планують також облаштувати підземний паркінг.«Поки що, нічого конкретного сказати не можу. Є бажання облагородити, привести до ладу ту територію. Але на даний час все залежить від того, які місце будівні умови будуть видані. Тобто від міської ради все залежить – як наша «архітектура» це побачить», – говорить Сергій Була.На запитання про те, коли ж саме компанія збирається стати до роботи, підприємець каже:«Я думаю, що поки війна не закінчиться, ніхто такі капіталовкладення робити не буде».

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