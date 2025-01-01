Стало відомо, що побудують на місці легендарного луцького клубу «Трьошка»?
Сьогодні, 14:23
Хто з лучан не знає про занедбане приміщення на проспекті Молоді, 2?! Ще з кінця минулого століття тут працював кінотеатр «Луцьк».
Згодом його переобладнали в нічний клуб «3000», який у народі швидко отримав прізвисько «Трьошка». Пізніше заклад змінив назву на «Клуб ХХІ століття».
Свого часу тут вирувало життя: гучні дискотеки, виступи популярних виконавців, молодь зі всього Луцька. Усе це залишилося у минулому, а місце перетворилося на руїну.
Журналісти ВолиньPost вирішили з’ясувати, яка доля чекає на будівлю та земельну ділянку під нею.
У Департаменті архітектури та містобудування Луцької міської ради нам повідомили, що будівля та земельна ділянка (кадастровий номер 0710100000:22:051:0033, площа — 0,6709 га), перебувають у приватній власності ТзОВ «АТЛ УКРАЇНА ЛТД».
На платформі YouControl зазначено, що корпоративними правами компанії володіє Самкова Ольга Степанівна з Нововолинська та Була Світлана Андріївна з обласного центру. Остання є матір’ю відомого луцького підприємця, колишнього депутата Луцької міськради Сергія Були.
Ми звернулися до бізнесмена за коментарем. За його словами, в планах його родини дійсно є звести на місці колишньої «трьошки» нові будівлі. Скоріше за все, це будуть торгово-розважальні та офісні центри. Менш ймовірно – багатоквартирні будинки. Планують також облаштувати підземний паркінг.
«Поки що, нічого конкретного сказати не можу. Є бажання облагородити, привести до ладу ту територію. Але на даний час все залежить від того, які місце будівні умови будуть видані. Тобто від міської ради все залежить – як наша «архітектура» це побачить», – говорить Сергій Була.
На запитання про те, коли ж саме компанія збирається стати до роботи, підприємець каже:
«Я думаю, що поки війна не закінчиться, ніхто такі капіталовкладення робити не буде».
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Згодом його переобладнали в нічний клуб «3000», який у народі швидко отримав прізвисько «Трьошка». Пізніше заклад змінив назву на «Клуб ХХІ століття».
Свого часу тут вирувало життя: гучні дискотеки, виступи популярних виконавців, молодь зі всього Луцька. Усе це залишилося у минулому, а місце перетворилося на руїну.
Журналісти ВолиньPost вирішили з’ясувати, яка доля чекає на будівлю та земельну ділянку під нею.
У Департаменті архітектури та містобудування Луцької міської ради нам повідомили, що будівля та земельна ділянка (кадастровий номер 0710100000:22:051:0033, площа — 0,6709 га), перебувають у приватній власності ТзОВ «АТЛ УКРАЇНА ЛТД».
На платформі YouControl зазначено, що корпоративними правами компанії володіє Самкова Ольга Степанівна з Нововолинська та Була Світлана Андріївна з обласного центру. Остання є матір’ю відомого луцького підприємця, колишнього депутата Луцької міськради Сергія Були.
Ми звернулися до бізнесмена за коментарем. За його словами, в планах його родини дійсно є звести на місці колишньої «трьошки» нові будівлі. Скоріше за все, це будуть торгово-розважальні та офісні центри. Менш ймовірно – багатоквартирні будинки. Планують також облаштувати підземний паркінг.
«Поки що, нічого конкретного сказати не можу. Є бажання облагородити, привести до ладу ту територію. Але на даний час все залежить від того, які місце будівні умови будуть видані. Тобто від міської ради все залежить – як наша «архітектура» це побачить», – говорить Сергій Була.
На запитання про те, коли ж саме компанія збирається стати до роботи, підприємець каже:
«Я думаю, що поки війна не закінчиться, ніхто такі капіталовкладення робити не буде».
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Коментарі 1
Колаба челябінських літєйщиків і місцевих полішуків)
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