Наші повертаються додому: Україна та росія провели новий етап обміну полоненими
Сьогодні, 14:29
Україна та росія провели новий обмін військовополонених: додому повертаються важкопоранені і важкохворі воїни.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наші повертаються додому.
Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наші повертаються додому.
Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - йдеться в повідомленні.
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