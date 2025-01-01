На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку

На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку
На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждала 9-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці на вулиці Юрія Федьковича у Володимирі.

56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ПАЗ, допустив наїзд на 9-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП
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