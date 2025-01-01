На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Автопригода трапилася сьогодні вранці на вулиці Юрія Федьковича у Володимирі.



56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ПАЗ, допустив наїзд на 9-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждала 9-річна дівчина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Автопригода трапилася сьогодні вранці на вулиці Юрія Федьковича у Володимирі.56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ПАЗ, допустив наїзд на 9-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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