Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон
Сьогодні, 16:08
Через масовану російську атаку у Луцьку 6 червня пошкоджені вікна у ЗДО № 18 і № 27.
Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
Загалом у двох дитсадках треба замінити 45 вікон:
30 — у ЗДО № 18 на вул. Івана Кожедуба, 1-А (колишня вул. Чкалова);
15 — у ЗДО № 27 на вул. Євгена Коновальця, 10-А.
Відновлювати пошкодження будуть з бюджету міськради, каже Віталій Бондар.
Ці кошти передбачили на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 червня.
Один із цих садочків, ЗДО № 27, працюватиме влітку як черговий. Зараз у ньому тривають ремонтні роботи. Пошкодження ліквідують до кінця цього тижня, розповіла директорка закладу Оксана Оніщук.
На час ремонту з 9 до 13 червня вихованці освітнього закладу ходять в інші дитсадки, які знаходяться поблизу.
Графік роботи на літо змінювати не будуть, садок повноцінно запрацює з 16 червня.
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Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
Загалом у двох дитсадках треба замінити 45 вікон:
30 — у ЗДО № 18 на вул. Івана Кожедуба, 1-А (колишня вул. Чкалова);
15 — у ЗДО № 27 на вул. Євгена Коновальця, 10-А.
Відновлювати пошкодження будуть з бюджету міськради, каже Віталій Бондар.
Ці кошти передбачили на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 червня.
Один із цих садочків, ЗДО № 27, працюватиме влітку як черговий. Зараз у ньому тривають ремонтні роботи. Пошкодження ліквідують до кінця цього тижня, розповіла директорка закладу Оксана Оніщук.
На час ремонту з 9 до 13 червня вихованці освітнього закладу ходять в інші дитсадки, які знаходяться поблизу.
Графік роботи на літо змінювати не будуть, садок повноцінно запрацює з 16 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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