Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон

Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон
Через масовану російську атаку у Луцьку 6 червня пошкоджені вікна у ЗДО № 18 і № 27.

Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

Загалом у двох дитсадках треба замінити 45 вікон:

30 — у ЗДО № 18 на вул. Івана Кожедуба, 1-А (колишня вул. Чкалова);

15 — у ЗДО № 27 на вул. Євгена Коновальця, 10-А.

Відновлювати пошкодження будуть з бюджету міськради, каже Віталій Бондар.

Ці кошти передбачили на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 червня.

Один із цих садочків, ЗДО № 27, працюватиме влітку як черговий. Зараз у ньому тривають ремонтні роботи. Пошкодження ліквідують до кінця цього тижня, розповіла директорка закладу Оксана Оніщук.

На час ремонту з 9 до 13 червня вихованці освітнього закладу ходять в інші дитсадки, які знаходяться поблизу.

Графік роботи на літо змінювати не будуть, садок повноцінно запрацює з 16 червня.

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Теги: Луцьк, обстріл
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