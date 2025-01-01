«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону

Дмитро Шаповалов, якого повернули з російського полону 26 квітня 2023 року.



Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.



«Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова», — написала Юлія Павлюк.



Вона зазначила, що прощання з військовим відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.



Причину смерті чоловіка не зазначили.



Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Вінниччині помер військовий, якого повернули з російського полону 26 квітня 2023 року.Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими«Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова», — написала Юлія Павлюк.Вона зазначила, що прощання з військовим відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.Причину смерті чоловіка не зазначили. hromadske звернулося по коментар до представників Координаційного штабу для уточнення інформації.Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію