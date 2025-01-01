«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону

«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону
На Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, якого повернули з російського полону 26 квітня 2023 року.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.

«Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова», — написала Юлія Павлюк.

Вона зазначила, що прощання з військовим відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Причину смерті чоловіка не зазначили. hromadske звернулося по коментар до представників Координаційного штабу для уточнення інформації.

Дмитро Шаповалов повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.

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Теги: Росія, війна
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