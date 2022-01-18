Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»





Про це Олександр Бляшук.



«Десь на кінець літа, думаю, буде відкриття», — зазначив він.



З його слів, це буде стандартний ресторан мережі із сервісом макдрайв.



Паспорта будівництва біля ділянки немає, але, як зазначено на сайті e-construction, сама будівля матиме 2 поверхи, площа земельної ділянки під ним — 5100 м².



Тривалість будівництва становить 8 місяців.



До слова, пресслужба мережі традиційно тримає в таємниці всі деталі щодо відкриття нового закладу харчування.



«Ми не анонсуємо дати відкриття та будь-які інші деталі щодо майбутніх закладів, оскільки плани можуть змінюватися, залежно від непередбачуваних обставин. Ми завжди повідомляємо ЗМІ, коли маємо підтверджені новини, якими можемо поділитися. І щойно ми будемо готові озвучити інформацію, ми зможемо повідомити вам одними з перших», — відповіли у пресслужбі мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі Липини Луцького району триває будівництво — там планують відкрити новий заклад мережі «МакДональдз».Про це misto.media стало відомо з власних джерел. Інформацію про це підтвердив радник Підгайцівського сільського голови«Десь на кінець літа, думаю, буде відкриття», — зазначив він.З його слів, це буде стандартний ресторан мережі із сервісом макдрайв.Паспорта будівництва біля ділянки немає, але, як зазначено на сайті e-construction, сама будівля матиме 2 поверхи, площа земельної ділянки під ним — 5100 м².Тривалість будівництва становить 8 місяців.До слова, пресслужба мережі традиційно тримає в таємниці всі деталі щодо відкриття нового закладу харчування.«Ми не анонсуємо дати відкриття та будь-які інші деталі щодо майбутніх закладів, оскільки плани можуть змінюватися, залежно від непередбачуваних обставин. Ми завжди повідомляємо ЗМІ, коли маємо підтверджені новини, якими можемо поділитися. І щойно ми будемо готові озвучити інформацію, ми зможемо повідомити вам одними з перших», — відповіли у пресслужбі мережі.

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