Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»

Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»
В селі Липини Луцького району триває будівництво — там планують відкрити новий заклад мережі «МакДональдз».

Про це misto.media стало відомо з власних джерел. Інформацію про це підтвердив радник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук.

«Десь на кінець літа, думаю, буде відкриття», — зазначив він.

З його слів, це буде стандартний ресторан мережі із сервісом макдрайв.

Паспорта будівництва біля ділянки немає, але, як зазначено на сайті e-construction, сама будівля матиме 2 поверхи, площа земельної ділянки під ним — 5100 м².

Тривалість будівництва становить 8 місяців.

До слова, пресслужба мережі традиційно тримає в таємниці всі деталі щодо відкриття нового закладу харчування.

«Ми не анонсуємо дати відкриття та будь-які інші деталі щодо майбутніх закладів, оскільки плани можуть змінюватися, залежно від непередбачуваних обставин. Ми завжди повідомляємо ЗМІ, коли маємо підтверджені новини, якими можемо поділитися. І щойно ми будемо готові озвучити інформацію, ми зможемо повідомити вам одними з перших», — відповіли у пресслужбі мережі.

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Теги: Луцьк, МакДональдз
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