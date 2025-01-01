Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 19:08
13 червня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 13 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.
Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 13 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.
Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 19:08