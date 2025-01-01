Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Олександром Чируком та Іваном Литвіном.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 13 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.



Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.



Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 червня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У п’ятницю, 13 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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