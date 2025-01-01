Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
13 червня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 13 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном.

Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.

Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 19:08
ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з росії та Білорусі
Сьогодні, 18:33
Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»
Сьогодні, 17:23
Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Сьогодні, 17:08
«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
Сьогодні, 10:00
На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук
09 червня, 15:39
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
30 травня, 15:30
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
20 травня, 17:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 19:08
 0
ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з росії та Білорусі
Сьогодні, 18:33
 0
Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»
Сьогодні, 17:23
 0
Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Сьогодні, 17:08
 0
«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8