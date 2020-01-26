Скандал у селі Ветли: священник не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна

Скандал у селі Ветли: священник не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна
На Волині, у селі Ветли поблизу кордону з Білоруссю, священник УПЦ «МП» знову не захотів, щоб загиблого захисника відспівали у його храмі.

Про це пише ТСН, посилаючись на допис у Facebook місцевої жительки Світлани Ковальчук.

За її словами, родичі загиблого Героя попросили дозволу завезти до храму тіло, щоб там відспівали його священники ПЦУ, або хоча б, відповідно до традиції, забили у дзвони. Проте у відповідь наразилися на хамство попа московського патріархату.

«Московський піп, замість християнської любові та співчуття, відповів: «Навіщо ти покликав цих шакалів (так клірик МП назвав священників ПЦУ – ред.), я б його похоронив би хорошенько і грошей не взяв би», – розповідає Світлана Ковальчук.

На її думку, такий вчинок представника УПЦ МП – відверта зневага до воїна і «плювок в обличчя дітям, які втратили батька».

Ковальчук стверджує, що це – не перший подібний вчинок цього попа. За її словами, у березні 2023 року в селі Ветли той самий священник МП відмовився проводити в останню дорогу загиблого воїна.

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Теги: УПЦ МП, церква, ПЦУ, перехід у ПЦУ
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