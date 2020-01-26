Скандал у селі Ветли: священник не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна





Про це пише Світлани Ковальчук.



За її словами, родичі загиблого Героя попросили дозволу завезти до храму тіло, щоб там відспівали його священники ПЦУ, або хоча б, відповідно до традиції, забили у дзвони. Проте у відповідь наразилися на хамство попа московського патріархату.



«Московський піп, замість християнської любові та співчуття, відповів: «Навіщо ти покликав цих шакалів (так клірик МП назвав священників ПЦУ – ред.), я б його похоронив би хорошенько і грошей не взяв би», – розповідає Світлана Ковальчук.



На її думку, такий вчинок представника УПЦ МП – відверта зневага до воїна і «плювок в обличчя дітям, які втратили батька».



Ковальчук стверджує, що це – не перший подібний вчинок цього попа. За її словами, у березні 2023 року в селі Ветли той самий священник МП відмовився проводити в останню дорогу загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, у селі Ветли поблизу кордону з Білоруссю, священник УПЦ «МП» знову не захотів, щоб загиблого захисника відспівали у його храмі.Про це пише ТСН , посилаючись на допис у Facebook місцевої жителькиЗа її словами, родичі загиблого Героя попросили дозволу завезти до храму тіло, щоб там відспівали його священники ПЦУ, або хоча б, відповідно до традиції, забили у дзвони. Проте у відповідь наразилися на хамство попа московського патріархату.«Московський піп, замість християнської любові та співчуття, відповів: «Навіщо ти покликав цих шакалів (так клірик МП назвав священників ПЦУ – ред.), я б його похоронив би хорошенько і грошей не взяв би», – розповідає Світлана Ковальчук.На її думку, такий вчинок представника УПЦ МП – відверта зневага до воїна і «плювок в обличчя дітям, які втратили батька».Ковальчук стверджує, що це – не перший подібний вчинок цього попа. За її словами, у березні 2023 року в селі Ветли той самий священник МП відмовився проводити в останню дорогу загиблого воїна.

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