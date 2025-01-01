Як скласти НМТ у 2025 на Волині: що потрібно обов'язково знати





Для тисяч випускників цей тест став першою серйозною перевіркою знань та готовності до майбутніх іспитів, йдеться у сюжеті телеканалу



«Для мене це спосіб перевірити мої знання – наскільки в мене вийшло засвоїти шкільний матеріал і чи зможу я впоратися з подібними викликами в майбутньому», – поділився учень Ілля Гніздюк.



Цьогоріч тестування проходить у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених по всій країні. У кожному такому центрі одночасно можуть перебувати 30–40 учасників, а в деяких – до 90.



«Ми цьогоріч створили 38 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення основної сесії НМТ. Вони розташовані в 11 населених пунктах області – це так звані округи тестування», – розповіла завідувачка відділю ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.



Координаторка також зазначає, що центри організовані логістично зручно, як правило, на базі навчальних закладів. Ми не зупиняємося на цьому, адже ще будуть додаткові сесії тестування, і кількість центрів може змінюватися».



НМТ включає завдання з трьох обов’язкових предметів – української мови, математики та історії України. Також учасники обирають ще один предмет на власний розсуд. Цікаво, що в одній з областей країни традиційно найпопулярнішим предметом стала географія, а не англійська мова, як по Україні загалом.



«Наші учасники дуже люблять географію. У цьому ми трохи унікальні, адже в більшості регіонів перевагу надають англійській», – зазначила Алла Корнейко.



Тестування триває у два етапи – по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою. У разі повітряної тривоги тест автоматично блокується, і учасники слідують чіткому алгоритму дій.



«Головне – це безпека. У разі повітряної тривоги програма тестування блокується. Весь персонал знає, як діяти, є затверджений протокол. Роботу можна відновити, якщо сумарна тривалість тривоги не перевищить 2,5 години», – наголошує організаторка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) – ключового етапу вступної кампанії до закладів вищої освіти.Для тисяч випускників цей тест став першою серйозною перевіркою знань та готовності до майбутніх іспитів, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» «Для мене це спосіб перевірити мої знання – наскільки в мене вийшло засвоїти шкільний матеріал і чи зможу я впоратися з подібними викликами в майбутньому», – поділився ученьЦьогоріч тестування проходить у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених по всій країні. У кожному такому центрі одночасно можуть перебувати 30–40 учасників, а в деяких – до 90.«Ми цьогоріч створили 38 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення основної сесії НМТ. Вони розташовані в 11 населених пунктах області – це так звані округи тестування», – розповіла завідувачка відділю ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиКоординаторка також зазначає, що центри організовані логістично зручно, як правило, на базі навчальних закладів. Ми не зупиняємося на цьому, адже ще будуть додаткові сесії тестування, і кількість центрів може змінюватися».НМТ включає завдання з трьох обов’язкових предметів – української мови, математики та історії України. Також учасники обирають ще один предмет на власний розсуд. Цікаво, що в одній з областей країни традиційно найпопулярнішим предметом стала географія, а не англійська мова, як по Україні загалом.«Наші учасники дуже люблять географію. У цьому ми трохи унікальні, адже в більшості регіонів перевагу надають англійській», – зазначила Алла Корнейко.Тестування триває у два етапи – по 120 хвилин з 20-хвилинною перервою. У разі повітряної тривоги тест автоматично блокується, і учасники слідують чіткому алгоритму дій.«Головне – це безпека. У разі повітряної тривоги програма тестування блокується. Весь персонал знає, як діяти, є затверджений протокол. Роботу можна відновити, якщо сумарна тривалість тривоги не перевищить 2,5 години», – наголошує організаторка.

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