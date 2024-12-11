У Луцькій громаді зроблять дві нові зупинки громадського транспорту
Сьогодні, 22:12
У мікрорайоні Вересневе у Луцьку з’являться дві нові зупинки громадського транспорту.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 11 червня, предає "Місто. Медіа".
Тепер у Луцьку будуть зупинки з назвою «вулиця Аграрна». Вони розташовані на вулиці Полонківській поблизу вул. Аграрна Боратинської громади.
Там зупинятимуться:
маршрутки:
№ 24;
№ 32;
тролейбуси:
№ 4;
№ 4а.
Зупинки створили на прохання мешканців громади. Відповідний лист надійшов у департамент ЖКГ ще 22 травня.
Тепер зупинки треба обладнати, а перевізники повинні повідомити водіїв і внести зміни в дорожню документацію.
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Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 11 червня, предає "Місто. Медіа".
Тепер у Луцьку будуть зупинки з назвою «вулиця Аграрна». Вони розташовані на вулиці Полонківській поблизу вул. Аграрна Боратинської громади.
Там зупинятимуться:
маршрутки:
№ 24;
№ 32;
тролейбуси:
№ 4;
№ 4а.
Зупинки створили на прохання мешканців громади. Відповідний лист надійшов у департамент ЖКГ ще 22 травня.
Тепер зупинки треба обладнати, а перевізники повинні повідомити водіїв і внести зміни в дорожню документацію.
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