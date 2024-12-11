У Луцькій громаді зроблять дві нові зупинки громадського транспорту

У Луцькій громаді зроблять дві нові зупинки громадського транспорту
У мікрорайоні Вересневе у Луцьку з’являться дві нові зупинки громадського транспорту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 11 червня, предає "Місто. Медіа".

Тепер у Луцьку будуть зупинки з назвою «вулиця Аграрна». Вони розташовані на вулиці Полонківській поблизу вул. Аграрна Боратинської громади.

Там зупинятимуться:

маршрутки:

№ 24;

№ 32;

тролейбуси:

№ 4;

№ 4а.

Зупинки створили на прохання мешканців громади. Відповідний лист надійшов у департамент ЖКГ ще 22 травня.

Тепер зупинки треба обладнати, а перевізники повинні повідомити водіїв і внести зміни в дорожню документацію.

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Теги: зупинки, Луцьк
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