У Луцькій громаді зроблять дві нові зупинки громадського транспорту





Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 11 червня, предає



Тепер у Луцьку будуть зупинки з назвою «вулиця Аграрна». Вони розташовані на вулиці Полонківській поблизу вул. Аграрна Боратинської громади.



Там зупинятимуться:



маршрутки:



№ 24;



№ 32;



тролейбуси:



№ 4;



№ 4а.



Зупинки створили на прохання мешканців громади. Відповідний лист надійшов у департамент ЖКГ ще 22 травня.



Тепер зупинки треба обладнати, а перевізники повинні повідомити водіїв і внести зміни в дорожню документацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мікрорайоні Вересневе у Луцьку з’являться дві нові зупинки громадського транспорту.Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 11 червня, предає "Місто. Медіа" Тепер у Луцьку будуть зупинки з назвою «вулиця Аграрна». Вони розташовані на вулиці Полонківській поблизу вул. Аграрна Боратинської громади.Там зупинятимуться:маршрутки:№ 24;№ 32;тролейбуси:№ 4;№ 4а.Зупинки створили на прохання мешканців громади. Відповідний лист надійшов у департамент ЖКГ ще 22 травня.Тепер зупинки треба обладнати, а перевізники повинні повідомити водіїв і внести зміни в дорожню документацію.

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