Через ремонт залізничного переїзду у Луцьку тимчасово перекриють рух

Через ремонт залізничного переїзду у Луцьку тимчасово перекриють рух
На вулицях Ківерцівська і Василя Стуса в Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту. Це пов'язано з ремонтом залізничного переїзду.

Про це попередили у Луцькій міській раді.

Проїзд двома вулицями буде заборонено з сьомої ранку 13 червня в районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса в місті Луцьку.

Відновлять рух транспорту після завершення усіх запланованих ремонтних робіт. Чи вплине перекриття руху на маршрути громадського транспорту в міськраді повідомлять додатково.

Довідково: торік ремонт цього залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів.

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Теги: перекриття руху, Луцьк
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