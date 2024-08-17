Через ремонт залізничного переїзду у Луцьку тимчасово перекриють рух
Сьогодні, 21:48
На вулицях Ківерцівська і Василя Стуса в Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту. Це пов'язано з ремонтом залізничного переїзду.
Про це попередили у Луцькій міській раді.
Проїзд двома вулицями буде заборонено з сьомої ранку 13 червня в районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса в місті Луцьку.
Відновлять рух транспорту після завершення усіх запланованих ремонтних робіт. Чи вплине перекриття руху на маршрути громадського транспорту в міськраді повідомлять додатково.
Довідково: торік ремонт цього залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів.
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Про це попередили у Луцькій міській раді.
Проїзд двома вулицями буде заборонено з сьомої ранку 13 червня в районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса в місті Луцьку.
Відновлять рух транспорту після завершення усіх запланованих ремонтних робіт. Чи вплине перекриття руху на маршрути громадського транспорту в міськраді повідомлять додатково.
Довідково: торік ремонт цього залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів.
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