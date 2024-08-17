Через ремонт залізничного переїзду у Луцьку тимчасово перекриють рух

На вулицях Ківерцівська і Василя Стуса в Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту. Це пов'язано з ремонтом залізничного переїзду.Про це попередили у Луцькій міській раді.Проїзд двома вулицями буде заборонено з сьомої ранку 13 червня в районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса в місті Луцьку.Відновлять рух транспорту після завершення усіх запланованих ремонтних робіт. Чи вплине перекриття руху на маршрути громадського транспорту в міськраді повідомлять додатково.Довідково: торік ремонт цього залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів.