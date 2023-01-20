В Шацьку влітку допомагатиме забезпечувати порядок водна поліція

11 червня в Шацьку відбулася нарада з суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Шацької громади в місцях літнього відпочинку.Про це інформують у Шацькій селищній раді.Участь в офіційному зібранні взяли керівництво Шацької селищної ради, Ковельської РВА, ГУ ДПС у Волинській області, представники районних установ і служб, правоохоронних органів та органів контролю.На важливості дотримання правил безпечного відпочинку у Шацькій громаді, яка розташована в контрольованому прикордонному районі, наголосив Роман Яровий, начальник Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області. Акцентував присутніх на необхідності дотримання комендантської години суб’єктами господарювання і відпочивальниками, забороні продажу алкоголю неповнолітнім, наявності у підприємців всіх дозвільних документів на провадження діяльності, офіційному працевлаштуванні, проведенні розважальних заходів і дискотек з дотриманням допустимих норм шуму. Також зазначив, що є потреба у встановленні на центральній набережній у Світязі додаткових відеокамер.Зі слів Романа Ярового, поліція та працівники РТЦК та СП мають право перевіряти місця проживання осіб, які приїхали в прикордонну громаду на відпочинок, їхні транспортні засоби і речі. Крім того, у громаді будуть встановлені додаткові блокпости, аби запобігати випадкам незаконного перетину державного кордону.У Шацькій громаді з початку року працює водна поліція, яка в літній період виявлятиме порушників і забезпечуватиме правопорядок на водоймах та в прибережних зонах.